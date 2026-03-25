Apple'dan iPhone'lara acil güvenlik güncellemesi

Apple, dün akşam saatlerinde bir dizi yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Yeni sürümler arasında iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve macOS 26.4 gibi güncellemeler bulunuyor.

Ancak dikkat çeken nokta şu: Şirket yalnızca yeni cihazları değil, daha eski modelleri kullanan kullanıcıları da unutmadı. iOS 26 işletim sistemini desteklemeyen cihazlar için de ayrı güncellemeler yayımlandı.