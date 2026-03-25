Apple'dan iPhone'lara acil güvenlik güncellemesi

Mart 25, 2026 13:15
Apple, dün akşam saatlerinde bir dizi yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Yeni sürümler arasında iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve macOS 26.4 gibi güncellemeler bulunuyor.

Ancak dikkat çeken nokta şu: Şirket yalnızca yeni cihazları değil, daha eski modelleri kullanan kullanıcıları da unutmadı. iOS 26 işletim sistemini desteklemeyen cihazlar için de ayrı güncellemeler yayımlandı.

Bu kapsamda iOS 18.7.7, iPadOS 18.7.7, macOS 15.7.5, macOS 14.8.5, watchOS 8.8.2 ve watchOS 5.3.10 sürümleri kullanıcıların erişimine açıldı. Güncellemelerin temel amacı ise sistemlerde tespit edilen kritik güvenlik açıklarını kapatmak.

İPHONE XS VE XR İÇİN İOS 18.7.7 NELER GETİRİYOR?

Apple’ın yayınladığı iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7 güncellemeleri özellikle eski cihazları hedef alıyor.

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve 7. nesil iPad modelleri için sunulan güncelleme 22H333 yapı numarasını taşıyor. Güncellemenin odağında ise güvenlik iyileştirmeleri bulunuyor.

Öne çıkan bazı değişiklikler şöyle:

Eski ama hâlâ desteklenen cihazlar için kritik güvenlik düzeltmeleri

Kötü amaçlı web sitelerinin güvenlik önlemlerini aşmasına ya da veri sızdırmasına yol açabilecek sorunları gideren WebKit yamaları

Bellek sızıntıları, çekirdek durumunun açığa çıkması ve beklenmedik sistem kapanmalarıyla ilgili çekirdek düzeltmeleri

AppleKeyStore kaynaklı beklenmedik sistem kapanmalarına yönelik çözüm

Clipboard, Focus, DeviceLink ve iCloud ile ilişkili veri erişim sorunlarına yönelik güvenlik yamaları

Keychain erişim korumasını güçlendiren güvenlik güncellemesi

Ayrıcalıklı ağ konumlarında trafik kesintisine yol açabilecek 802.1X hatasının giderilmesi

Medya işleme, uygulama gizliliği, dosya ayrıştırma ve hizmet reddi risklerine karşı ek sistem düzeltmeleri

