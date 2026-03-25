Apple'dan iPhone'lara acil güvenlik güncellemesi

Apple, dün akşam saatlerinde bir dizi yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Yeni sürümler arasında iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve macOS 26.4 gibi güncellemeler bulunuyor.
Ancak dikkat çeken nokta şu: Şirket yalnızca yeni cihazları değil, daha eski modelleri kullanan kullanıcıları da unutmadı. iOS 26 işletim sistemini desteklemeyen cihazlar için de ayrı güncellemeler yayımlandı.
Bu kapsamda iOS 18.7.7, iPadOS 18.7.7, macOS 15.7.5, macOS 14.8.5, watchOS 8.8.2 ve watchOS 5.3.10 sürümleri kullanıcıların erişimine açıldı. Güncellemelerin temel amacı ise sistemlerde tespit edilen kritik güvenlik açıklarını kapatmak.
Apple’ın yayınladığı iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7 güncellemeleri özellikle eski cihazları hedef alıyor.
iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve 7. nesil iPad modelleri için sunulan güncelleme 22H333 yapı numarasını taşıyor. Güncellemenin odağında ise güvenlik iyileştirmeleri bulunuyor.
Öne çıkan bazı değişiklikler şöyle:
Eski ama hâlâ desteklenen cihazlar için kritik güvenlik düzeltmeleri
Kötü amaçlı web sitelerinin güvenlik önlemlerini aşmasına ya da veri sızdırmasına yol açabilecek sorunları gideren WebKit yamaları
Bellek sızıntıları, çekirdek durumunun açığa çıkması ve beklenmedik sistem kapanmalarıyla ilgili çekirdek düzeltmeleri
AppleKeyStore kaynaklı beklenmedik sistem kapanmalarına yönelik çözüm
Clipboard, Focus, DeviceLink ve iCloud ile ilişkili veri erişim sorunlarına yönelik güvenlik yamaları
Keychain erişim korumasını güçlendiren güvenlik güncellemesi
Ayrıcalıklı ağ konumlarında trafik kesintisine yol açabilecek 802.1X hatasının giderilmesi
Medya işleme, uygulama gizliliği, dosya ayrıştırma ve hizmet reddi risklerine karşı ek sistem düzeltmeleri