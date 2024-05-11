Apple'dan katlanabilir ekranlı iPhone bekleyenleri heyecanlandıran iddia

11 May 2024 13:10 - Güncelleme : 11 May 2024 13:10

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar çok da kısa olmayan bir süredir hayatımızda var. Apple ise burada da "Apple'lığını" yapmaya devam ediyor yani yeni diyebileceğimiz bu teknolojiye geçiş yapmak için hiç acele etmiyor.

Şimdilik resmi bir pazarlama ismi olmayan ve "iPhone Fold" kod adıyla bilinen projenin 2026 yılında piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Doğru çıkarsa muhtemelen o yılın sonbahar aylarında tanıtılacak olan modelin ekranı için Apple'ın Samsung Display ile anlaştığı öğrenildi.

"KATLANABİLİR IPHONE" EKRANI SAMSUNG'A EMANET

Haberi, Apple'ın tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak, katlanabilir iPhone'daki OLED ekranın Samsung'dan tedarik edilmesini kapsayan bir sözleşmenin Güney Koreli şirketle imzalandığını iddia eden DigiTimes sitesi duyurdu.



Katlanabilir Apple cihazı konsepti

İki taraftan resmi bir açıklama gelmediği için iddianın doğru olduğundan emin değiliz. Bununla birlikte Apple zaten iPhone 15 serisi dahil telefonlarında kullandığı ekranları Samsung'dan alıyor. Dolayısıyla katlanabilir iPhone'da da rakibini seçmesi pek de sürpriz olmuyor.

IPHONE - IPAD KARIŞIMI BİR CİHAZ OLABİLİR

Apple'ın katlanabilir cihazının yapısına gelecek olursak, burada iki ihtimal üzerinde duruluyor: iPhone ile büyük bir tablet karışımı bir ürün ile karşılaşacağımız ve bu ürünün tıpkı "Samsung Z Flip" gibi dikine katlanan bir yapıda olacağı öngörülüyor.

Bunun haricinde, 20,3 inçlik devasa ekrana sahip bir Apple cihazının da adı geçiyor. Bu ise muhtemelen iPad ve MacBook'u bir araya getiren bir yapıya sahip olacak. 2025'in sonlarında üretimine başlanması beklenen bu model, katlanabilir iPhone'dan bir yıl daha erken üretime girecek.