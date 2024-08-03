Apple'dan katlanabilir iPhone atağı: 2026'da iki yeni model geliyor

03 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:10

Apple, 2026'da iPhone kullanıcılarının karşısına katlanabilir modellerle çıkmaya hazırlanıyor. Analistlerin dikkatini çeken yeni raporlara göre, Apple 2026'da iki yeni katlanabilir cihaz piyasaya sürecek: bir katlanabilir iPhone ve bir iPad/Mac hibrit cihazı.

Apple'ın katlanabilir cihaz pazarına gireceğine dair yıllardır dolaşan söylentiler, son zamanlarda daha somut hale gelmiş durumda.

KATLANABİLİR IPHONE VE IPAD/MAC HİBRİT CİHAZI GELİYOR

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse temmuz ayının sonunda, ilk katlanabilir iPhone için panel tedarik sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti. Galaxy Flip'e benzer şekilde üstten aşağıya katlanabilir bir tasarıma sahip olacağı öngörülen bu akıllı telefonun 2026'nın sonlarında piyasaya sürüleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Apple'ın ayrıca iPad ile MacBook karışımı bir cihaz üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Bu cihaz, açıldığında 18,8 inçlik devasa bir ekrana sahip olacak ve tam ekran bir MacBook veya katlanabilir bir iPad olarak kullanılabilecek.

Analist Jeff Pu'nun yeni raporuna göre, her iki modelin de 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Pu, katlanabilir iPad/Mac hibrit cihazının ilk olarak 2026'nın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini, katlanabilir iPhone'un ise aynı yılın sonlarında satışa sunulacağını belirtti.