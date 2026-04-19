Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple'dan milyonları üzecek karar: Bu Mac modelleri için yolun sonu göründü!

Apple, macOS 26 Tahoe sürümünün Intel tabanlı cihazlar için yayınlanan son büyük güncelleme olduğunu resmen duyurdu. Bu bağlamda yeni güncellemeyi desteklemeyecek bilgisayarlar da belli oldu.

Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 09:39

Apple, WWDC 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirdiği "Platforms State of the Union" oturumunda kritik bir duyuru yaparak, 26 Tahoe sürümünün Intel tabanlı Mac modelleri için son büyük güncelleme olacağını açıklamıştı. Söz konusu kararın ardından, gelecekteki macOS 27 sürümü yalnızca Apple Silicon işlemcilere sahip Mac cihazlarıyla uyumlu çalışacak.

Apple'ın WWDC 2025'te yaptığı duyuruya göre, macOS 26 Tahoe Intel tabanlı Mac'ler için son büyük güncelleme olacak ve macOS 27 yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac'lerle uyumlu olacak.
macOS 26 Tahoe, Intel tabanlı Mac modelleri için son büyük güncelleme olacak.
Gelecekteki macOS 27 sürümü yalnızca Apple Silicon işlemcilere sahip Mac cihazlarıyla uyumlu olacak.
macOS 27'nin Beta versiyonunun Haziran 2026'da, genel sürümünün ise Eylül 2026'da çıkması bekleniyor.
macOS 27'nin M1 ve daha yeni çiplerine sahip tüm Mac'leri destekleyeceği tahmin ediliyor.
Intel işlemcili Mac kullanıcıları macOS 27 güncellemesini yükleyemeyecek.
Yeni macOS 27 (ismi henüz bilinmiyor) yazılım güncellemesini yüklemek isteyen kullanıcıların M serisi çiplere sahip bir Mac veya A18 Pro işlemcili MacBook Neo modeline sahip olmaları gerekecek.

MACOS 27 SÜRÜMÜNÜN NE ZAMAN ÇIKACAĞI BELLİ OLDU MU?

Beklentilere göre macOS 27, Haziran 2026 tarihinde Beta versiyonu ile geliştiricilerin karşısına çıkacak. Eylül ayında ise tüm kullanıcıların erişimine sunulması planlanıyor.

MacRumors'un aktardığına göre yeni işletim sisteminin Apple Silicon cihazlarla olan kesin uyumluluğu henüz tam anlamıyla netleşmedi. Ancak güncellemenin M1 ve daha yeni çiplere sahip tüm Mac'leri destekleyeceği tahmin ediliyor.

INTEL İŞLEMCİLİ MAC'LER İÇİN VEDA VAKTİ

Halihazırda macOS Tahoe işletim sistemi; 2019 üretimi 16 inç MacBook Pro, 2020 yapımı 27 inç iMac ve 2019 Mac Pro gibi çeşitli Intel tabanlı cihazlarda sorunsuz çalışıyor. Bilgisayarınızda macOS 26 sürümü yüklüyse ve Intel işlemciye sahipseniz, ne yazık ki macOS 27 güncellemesini yükleyemeyeceksiniz.

Hatırlatmak gerekirse macOS Tahoe sürümüyle uyumlu olan cihazlar şunlardı:

Model AdıÜretim Yılı
MacBook Neo2026
Apple Silicon çipli MacBook Air2020 ve sonrası
Apple Silicon çipli MacBook Pro2020 ve sonrası
MacBook Pro (16 inç)2019
MacBook Pro (13 inç, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)2020
iMac2020 ve sonrası
Mac mini2020 ve sonrası
Mac Studio2022 ve sonrası
Mac Pro2019 ve sonrası
