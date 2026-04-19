Apple'dan milyonları üzecek karar: Bu Mac modelleri için yolun sonu göründü!

Apple, WWDC 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirdiği "Platforms State of the Union" oturumunda kritik bir duyuru yaparak, macOS 26 Tahoe sürümünün Intel tabanlı Mac modelleri için son büyük güncelleme olacağını açıklamıştı. Söz konusu kararın ardından, gelecekteki macOS 27 sürümü yalnızca Apple Silicon işlemcilere sahip Mac cihazlarıyla uyumlu çalışacak.
Yeni macOS 27 (ismi henüz bilinmiyor) yazılım güncellemesini yüklemek isteyen kullanıcıların M serisi çiplere sahip bir Mac veya A18 Pro işlemcili MacBook Neo modeline sahip olmaları gerekecek.
Beklentilere göre macOS 27, Haziran 2026 tarihinde Beta versiyonu ile geliştiricilerin karşısına çıkacak. Eylül ayında ise tüm kullanıcıların erişimine sunulması planlanıyor.
MacRumors'un aktardığına göre yeni işletim sisteminin Apple Silicon cihazlarla olan kesin uyumluluğu henüz tam anlamıyla netleşmedi. Ancak güncellemenin M1 ve daha yeni çiplere sahip tüm Mac'leri destekleyeceği tahmin ediliyor.
Halihazırda macOS Tahoe işletim sistemi; 2019 üretimi 16 inç MacBook Pro, 2020 yapımı 27 inç iMac ve 2019 Mac Pro gibi çeşitli Intel tabanlı cihazlarda sorunsuz çalışıyor. Bilgisayarınızda macOS 26 sürümü yüklüyse ve Intel işlemciye sahipseniz, ne yazık ki macOS 27 güncellemesini yükleyemeyeceksiniz.
Hatırlatmak gerekirse macOS Tahoe sürümüyle uyumlu olan cihazlar şunlardı:
|Model Adı
|Üretim Yılı
|MacBook Neo
|2026
|Apple Silicon çipli MacBook Air
|2020 ve sonrası
|Apple Silicon çipli MacBook Pro
|2020 ve sonrası
|MacBook Pro (16 inç)
|2019
|MacBook Pro (13 inç, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)
|2020
|iMac
|2020 ve sonrası
|Mac mini
|2020 ve sonrası
|Mac Studio
|2022 ve sonrası
|Mac Pro
|2019 ve sonrası