Apple'dan şaşırtan hamle: 'Apple Maps' uygulaması iPhone'dan sonra webden erişime açıldı

25 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:26

Apple, iOS 18 beta 4 güncellemesini yayınladı: Gizli Klasör'de büyük bir yenilik var

Apple, iOS 18 beta 4 güncellemesini yayınladı: Gizli Klasör'de büyük bir yenilik var

Apple Haritalar, şu ana kadar yalnızca iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi cihazlarda kullanılabiliyordu. Diğer işletim sistemleri için geliştirilmiş bir mobil uygulaması olmadığından dolayı Windows gibi platformlarda kullanılamıyordu.

Apple'ın harita ve navigasyon uygulaması web için kullanıma sunuldu. Uygulamaya artık standart internet tarayıcıları aracılığıyla bütün platformlardan erişmek mümkün hale gelmiş oldu.

APPLE HARİTALAR, WEB İÇİN BETA OLARAK ÇIKIŞ YAPTI

Apple Maps web sürümü, mobil uygulamada bulunan birçok özelliği içeriyor. Kullanıcılar haritalar üzerinden konum arayabiliyor, yol tarifi alabiliyor ve belirli bölgeler için hazırlanan detaylı rehberlere ulaşabiliyor.

Ancak şu anda beta aşamasında olan bu hizmetin sadece İngilizce dil desteği mevcut. Apple Maps'in mobil uygulaması ise Türkçe dahil onlarca dili destekliyor. Web sürümü de betadan çıktıktan sonra zamanla diğer dilleri desteklemeye başlayacaktır.

SADECE BELİRLİ TARAYICILARDA ÇALIŞIYOR

Apple Maps'in web sürümüne ücretsiz olarak erişilebiliyor olsa da hizmet yalnızca belirli tarayıcılarda çalışıyor. Apple'dan gelen bilgilere göre, aşağıdaki tarayıcılar üzerinden Apple Maps'e sorunsuz bir şekilde erişilebilecek:

- Mac veya iPad'de: Safari, Edge ve Chrome

- Windows PC'de: Edge ve Chrome

IPHONE'DA İSE APPLE MAPS UYGULAMASI ZORUNLU

iPhone'lar üzerinden Apple Haritalar'ın web sürümüne şu anda erişilemiyor. Esas olarak buna gerek de yok. Zira iPhone kullanıcıları, Apple Haritalar'ı App Store üzerinden yükleyerek harita ve navigasyon özelliklerini kullanabiliyorlar.