Apple'dan skandal hareket: Yapay zeka modelini eğitmek için YouTube videolarını izinsiz kullanmış

17 Temmuz 2024 10:32 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:33

Daha önce OpenAI, Meta ve Google, yapay zeka modellerini eğitmek için YouTube videolarını yazıya dökerek içerik oluşturucuların telif haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle eleştirilmişti.

Şimdi de Apple'ın aralarında bazı tanınmış teknoloji editörlerinin de bulunduğu YouTuber'ların izni olmaksızın video içeriklerinin transkriptleri aracılığıyla YZ modellerini eğitme konusunda diğer teknoloji devlerinin izinden gittiği iddia edildi.

170 BİNDEN FAZLA YOUTUBE VİDEOSU KULLANILDI

Wired, üçüncü tarafların videoları altyazı dosyaları olarak indirdiğini ve bunların daha sonra LLM modellerini eğitmek için kullanıldığını bildirdi. MKBHD, Jimmy Kimmel, PewDiePie ve MrBeast gibi tanınmış YouTuber'ların içerikleri de dahil olmak üzere 170 binden fazla videonun kullanıldığı öne sürüldü.

Raporda bu büyük yapay zeka şirketlerinin, bu materyal çıkarma tekniğinin YouTube'un videolarının bağımsız uygulamaları ve izinsiz otomatik erişim kurallarını ihlal etmesine rağmen içeriği eğitim süreçleri için kullandıkları vurgulanıyor.

Videoları yazıya dökme işlemi Apple tarafından gerçekleştirilmemiş olsa da EleutherAI adlı kar amacı gütmeyen bir ajans bunu eğitim amaçlı, geliştiricileri eğitmek ve akademik amaçlara hizmet etmek için kullanıyor ve Apple da bunları izinsiz kullandığı için eleştiriliyor.

Derlemeler akademisyenler ve geliştiriciler için açık bir şekilde kullanılabilir, ancak teknoloji devleri bunları yüksek profilli modellerini eğitmek için kullandılar. Apple'ın nisan ayında piyasaya sürülen OpenELM'i eğitmek için üçüncü taraf veri derlemesi Pile'ı kullandığı söyleniyor.