Apple kullanıcılarına müjde: En ucuz iPhone geliyor! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

08 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:38

iPhone fiyatları gelen zamlarla birlikte 100 bin TL barajını aştı. Ama Apple'ın akıllı telefonlarının pahalı olması sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de büyük bir sorun. Bu soruna çözüm olarak Apple, en ucuz iPhone modeli olarak bilinen iPhone SE 4'ü çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone SE 4 teknik özellikleri, ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı belli oldu.

Apple​, üç yıl aradan sonra iPhone SE serisinin yeni modeli olan iPhone SE 4​ akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman​, Apple'ın yeni modelini 2025​'in ilk yarısında tanıtacağını açıklamıştı. Ancak son gelen bilgilere göre, iPhone SE 4 ve yeni iPad'lerin hangi ayda tanıtılacağı kesinleşti.

İPHONE SE 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Edinilen bilgilere göre yeni iPhone SE 4, iPhone 14'ün tasarım çizgilerini takip edecek. 6.1 inç OLED ekran, düz kenar tasarımı ve Face ID gibi premium özelliklerle birlikte gelecek. Ayrıca çentikli bir ekran tasarımına sahip olacak ve iPhone 14'ten farklı olarak yalnızca tek bir kamera ile çıkış yapacak.

Apple'ın en yeni işlemcisi A18 çip ile donatılması beklenen cihaz, 8 GB RAM sayesinde yüksek performans sunacak. Aynı zamanda Apple Intelligence gibi yapay zeka destekli yeni özellikler de iPhone SE kullanıcılarına ulaşacak. Apple Intelligence, cihazın günlük kullanımını pratik hale getiren Yazma Araçları, Genmoji, Image Playground ve Bildirim Özetleri ve ChatGPT destekli Siri gibi yenilikler sunuyor.

Apple, AB düzenlemelerinin gerekliliklerini yerine getirerek iPhone SE 4'te Lightning bağlantısından USB-C'ye geçiyor. Geçen yıl iPhone 15 serisiyle başlatılan bu geçiş, iPhone SE 4 ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Apple, bu düzenleme nedeniyle, USB-C'li olmayan iPhone 14 gibi modellerini AB ülkelerinde satıştan kaldırdı.

İPHONE SE 4 FİYATI NE KADAR?

Apple'ın en ucuz iPhone modeli olarak piyasaya sürüleceği öngörülen iPhone SE 4, fiyatı 499 dolar olarak kullanıcılarla buluşacak. Bu sayede iPhone 16 ve iPhone 15 gibi premium modelleri pahalı bulan ve bu yüzden iPhone alamayan kullanıcılar uygun fiyatla Apple telefonuna sahip olabilecekler.