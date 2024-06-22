Apple'dan yapay zeka kararı! Avrupa'yı pas geçecek

22 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:13

Apple, yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence" başta olmak üzere iPhone, iPad ve Mac gibi ürünleri için yeni özelliklerini 10 Haziran'da tanıtmıştı. Daha iyi özelleştirilebilirlik ile gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri bu yeni özelliklerin başında geliyordu.

Apple, tanıttığı özellikleri eylül ayında kullanıma sunacağı iOS 18 güncellemesiyle piyasaya sürecek. Ancak Avrupa Birliği ülkelerini ilk etapta hariç tutacak

AVRUPA'YA 'APPLE INTELLIGENCE' ÖZELLİĞİ YOK!

Şirket yaptığı açıklamada; iPhone yansıtma, SharePlay ekran paylaşımı iyileştirmeleri ve Apple Intelligence olmak üzere üç yeni özelliği, Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) getirdiği düzenleyici belirsizlikler nedeniyle bu yıl AB'de kullanıma sunmayacağını belirtti.

Apple, DMA'nın bazı gerekliliklerinin kullanıcı gizliliği ve veri güvenliğini riske atacak şekilde Apple ürünlerinin bütünlüğünü tehlikeye düşürebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Şirket ayrıca bu özellikleri AB müşterilerine güvenliklerinden ödün vermeden sunmalarını sağlayacak bir çözüm bulmak amacıyla Avrupa Komisyonu ile iş birliği yapmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Apple'ın The Verge sitesine yaptığı açıklamanın tam metni:

"İki hafta önce Apple, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza sunmaktan heyecan duyduğumuz yüzlerce yeni özelliği tanıttı. Bu teknolojileri tüm kullanıcılar için erişilebilir kılmak konusunda son derece motiveyiz. Ancak, Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) getirdiği yasal belirsizlikler nedeniyle, bu özelliklerden üçünü (iPhone Yansıtma, SharePlay Ekran Paylaşımı geliştirmeleri ve Apple Intelligence) bu yıl AB'deki kullanıcılarımıza sunamayacağımızı düşünüyoruz.

Özellikle, DMA'nın birlikte çalışabilirlik gerekliliklerinin, kullanıcı gizliliğini ve veri güvenliğini riske atacak şekilde ürünlerimizin bütünlüğünden ödün vermemize neden olabileceğinden endişe duyuyoruz. Bu özellikleri AB'deki müşterilerimize güvenliklerinden ödün vermeden sunmamızı sağlayacak bir çözüm bulmak amacıyla Avrupa Komisyonu ile iş birliği yapmaya kararlıyız."

AB SÖZCÜSÜ, APPLE'A CEVAP VERDİ

Apple'ın açıklamasıyla ilgili olarak kendisine ulaşılan AB sözcüsü Thomas Regnier, Avrupa Birliği'nin, 450 milyon potansiyel kullanıcıya sahip cazip bir pazar olduğunu ve Avrupa iç pazarında hizmet sunmak isteyen her şirkete açık olduklarını belirtti ve ekledi:

"Adil rekabeti sağlamayı amaçlayan kurallarımıza uymaları koşuluyla, kapı bekçileri hizmetlerini Avrupa'da sunabilir."