Apple'ı sollayan Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Kasım 2024 03:32 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 03:34

Çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Şirketin piyasa değeri ise 3,43 trilyon dolara ulaştı.