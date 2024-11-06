Apple'ı sollayan Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Kasım 2024 03:32 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 03:34
Çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Şirketin piyasa değeri ise 3,43 trilyon dolara ulaştı.
Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü yüzde 2,84 değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,43 trilyon dolara ulaştı.
APPLE'I GERİDE BIRAKTI
Böylece, Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, ikinci kez dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.
Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 182,5 değer kazandı.
Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı