Apple'ın 24 karat altınla kaplı gözlüğü satışa çıktı: Fiyatı kalbinizi ağrıtacak!

21 Kasım 2024 12:21 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:25

Caviar, Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun lüks versiyonu olan Oracle'ı tanıttı. 24 karat altın, gümüş, doğal deri ve mücevher minesi gibi malzemelerle üretilen Oracle, özel işçilik ve kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Sadece 49 adet üretilecek gözlüğün fiyatı belli oldu.

Lüks marka Caviar, dünyanın ilk özel Apple Vision Pro​ versiyonu olan Oracle'ı tanıttı. Bu özel varyant, 24 karat altın, gümüş, mücevher minesi ve doğal deri gibi malzemelerle en son teknolojiyi benzersiz işçilikle birleştiriyor. Apple Vision Pro'yu lüksün yeni bir seviyesine taşıyan Oracle, fiyatıyla da kelimenin tam anlamıyla cepleri yakıyor.

ÖZEL ÜRETİM APPLE VİSİON PRO SATIŞTA

Oracle, Double Electroplated (Çift Elektrokaplama) tekniği kullanılarak işlenen 24 karat altınla süslenmiş bir çerçeveye sahip. Caviar, bu titiz işlemin kusursuz bir 7 mikron kaplama sağladığını ve sofistike bir görünüm sunduğunu belirtiyor. Dekoratif ekler de 24 karat altınla süslenmiş durumda.

Baş yastığında siyah deri kullanıldı. Oracle'da kullanılan deri, doğal damarları koruyan özel tabaklama teknikleriyle üretilmiş olup hem dayanıklılık hem de şık bir görünüm sağlıyor.

Oracle, diğer premium cihazlardan ayrılmasını sağlayan kişiselleştirme özellikleriyle de dikkat çekiyor. Her bir Vision Pro, özel gravürler, logolar veya semboller ekleme seçeneğiyle birlikte geliyor ve böylece benzersiz bir aksesuar haline dönüştürülebiliyor.

49 ADET SATILACAK

Caviar, Oracle'ı sadece 49 adetle sınırlandırarak ayrıcalıklı olmasını sağladı. Her bir ünite, 24 karat altınla kaplanmış model adı ve bireysel seri numarası ile kazınmış bir hatıra plakasına sahip. Sınırlı üretim, Oracle'ı aynı zamanda nadir bir koleksiyon ürünü haline de getiriyor.

FİYATI 1 MİLYON TL'Yİ GEÇİYOR

Oracle üç depolama konfigürasyonunda mevcut:

256 GB: 26 bin 700 dolar (yaklaşık 921 bin TL)

512 GB: 27 bin 700 dolar (yaklaşık 956 bin TL)

1 TB: 29 bin 560 dolar (yaklaşık 1 milyon 20 bin TL)