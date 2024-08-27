Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde tanıtacağı tüm ürünler: iPhone 16, Apple Watch 10 ve daha fazlası!

27 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:10

Bu telefon dünyada ilk: Fiziksel hiçbir düğmesi yok, tanıtım tarihi belli oldu

Bu telefon dünyada ilk: Fiziksel hiçbir düğmesi yok, tanıtım tarihi belli oldu

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklenen etkinliği için geri sayımı başlattı. 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan "Glowtime" başlıklı konferans, şirketin yeni ürünlerini tanıtacağı bir platform olacak. Oldukça heyecan verici geçecek bu etkinlikte iPhone 16 özellikleri ve fiyatı resmen açıklanacak. Ancak tanıtılacak başka ürünler de var.

Yeni Apple ürünleri arasına katılacak cihazlar arasında hiç şüphesiz iPhone 16 başı çekiyor. Bir yıldır beklenen yeni iPhone modelleri tasarım, donanım ve yazılımsal anlamda birçok yeniliği kullanıcılara sunacak. Yanı sıra Apple Watch 10, Ultra 2 ve AirPods 4 gibi modeller de masada.

İşte 9 Eylül Apple etkinliğinde tanıtılacak başlıca ürünler:

IPHONE 16 & 16 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yılın en çok beklenen Apple ürünleri arasında olan iPhone 16 Pro ve Pro Max, tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak.

Yeni özellikler arasında daha ince çerçevelere sahip daha büyük 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlar, Apple Intelligence için optimize edilmiş bir A18 Pro çip, fotoğraf ve video kaydı için yepyeni bir Capture düğmesi, yükseltilmiş 48 Megapiksel Ultra Geniş kamera, Wi-Fi 7 desteği ve daha fazlası yer alıyor.

Görsel: Temsili

IPHONE 16 & 16 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

iPhone 16 Pro ve Pro Max yanında iki standart model: iPhone 16 ve 16 Plus da Apple etkinliğinin yıldızları arasında bulunuyor. Geçen yıl iPhone 15 Pro'da ilk kez tanıtılan Eylem Düğmesi ile birlikte Capture düğmesi, A18 çipi, Vision Pro için için Uzamsal Video çekebilen dikey olarak hizalanmış arka kamera lensleri, temel iPhone 16 özellikleri arasında yer alıyor.

Görsel: Temsili

APPLE WATCH SERIES 10 (VEYA APPLE WATCH SERIES X)

Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2024 Apple Watch Series 10 (Apple Watch Series X olarak gelebilir) daha ince bir gövdeye sahip olacağını ve daha büyük ekran boyutlarıyla geleceğini tahmin ediyor. Kuo, saatin 45mm ve 49mm boyutlarında satışa sunulmasını bekliyor. Her iki boyutun da daha ince bir tasarıma sahip olacağı öngörülüyor.

Görsel: Temsili

Yeni nesil Apple Watch'un CAD görselleri haziran ayında ortaya çıkmış ve 1,93 inçlik Apple Watch Ultra'dan biraz daha büyük olan iki inç ekranlı daha büyük bir modeli tasvir ettiği iddia edilmişti.

Boyutların kabaca 46 x 39,7 x 11,6 mm olduğu iddia ediliyor, yani Series 9'dan biraz daha büyük ama Apple Watch Ultra'dan daha küçük. Tasarımın aynı Digital Crown ve Yan Düğmeye sahip olduğu ve genel olarak Apple Watch Series 9'a benzediği görülüyor. Her ikisi de cihaz için söylentiler arasında olan, belirgin şekilde inceltilmiş bir kasa veya manyetik bir kayış bağlantı sistemine dair herhangi bir kanıt yok.

APPLE WATCH SE 3 ÖZELLİKLERİ

Apple, uygun fiyatlı akıllı saat serisini de güncelleyecek. İddialara göre 3. Nesil Apple Watch SE, 9 Eylül'de tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor. Bu modelde kullanıcıların karşısına çıkacak en büyük tasarım değişikliği ise: plastiğe geçiş.

Görsel: Apple Watch SE

Bilindiği üzere birinci ve ikinci nesil Apple Watch SE modelleri alüminyum bir kasaya sahip. Apple, fiyatlarının düşük ve ağırlıklarının da hafif olmaları nedeniyle bu modelleri "Sport" olarak adlandırıyordu.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yeniden alüminyum kullanmak yerine sert plastiğe geçerek maliyetleri daha da aşağı çekebileceğini ileri sürdü. Bu doğrultuda Apple Watch SE 3 modelinin mevcut 250 dolarlık cihazdan daha ucuz olması bekleniyor.

APPLE WATCH ULTRA 3 ÖZELLİKLERİ

Raporlara göre, iPhone 16 ile birlikte piyasaya sürülecek olan Apple Watch Ultra 3, selefi Apple Watch Ultra 2'ye kıyasla daha az yükseltmeye sahip bir cihaz olacak.

Geçen yıl piyasaya sürülen Apple Watch Ultra 2, yüzde 50 daha parlak bir ekran, daha hızlı bir S9 çip, ekrana dokunmadan saatle etkileşim kurmak için "Double Tap" hareketi, cihaz üzerinde çalışabilen Siri ve artırılmış dahili depolama alanı gibi önemli yeni özellikler içeriyordu.

Görsel: Apple Watch Ultra

Bloomberg'den Mark Gurman, geçtiğimiz günlerde Apple Watch Ultra 3'ün "orijinaliyle aşağı yukarı aynı görünüme" sahip olacağını söyledi. Gurman, daha ince bir kasaya ve manyetik kordonlara sahip tamamen yeniden tasarlanmış bir "Apple Watch X"in geleceğini öne sürmüştü, ancak bu muhtemelen Ultra'dan farklı bir model olacak.

AIRPODS 4 ÖZELLİKLERİ

AirPods 4 serisi, iki yeni model ile birlikte tanıtılacak bir başka ürün. Her iki model de geliştirilmiş ses kalitesi ve USB-C bağlantı noktasına sahip güncellenmiş bir şarj kutusuna sahip olacak. Ancak üst düzey model, aktif gürültü engelleme özelliğiyle ve şarj kutusunda "Konumumu Bul" takibi için ses çalabilen bir hoparlörle donatılacak.

Mark Gurman'a göre Lightning yerine USB-C şarj portuna sahip AirPods Max 2024'ün sonlarında piyasaya sürülecek, ancak Apple'ın gelecek ayki etkinliğinde duyurulup duyurulmayacağı belli değil.

IPHONE 16'NIN GELİŞİ, BAZI CİHAZLARIN SONU OLACAK

Bu arada iPhone 16 modellerinin tanıtılmasının ardından Apple, 10 ürününü satıştan kaldıracak. Bu ürünlerin listesi şu şekilde: