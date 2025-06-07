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 | Ömer Faruk Dogan

Apple'ın ardından Xiaomi de isim değiştiriyor: Yeni HyperOS sürümü bu adla piyasaya çıkacak

Xiaomi, işletim sistemi HyperOS'ta ezber bozan bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin, mevcut HyperOS 3 sürümünü atlayarak doğrudan HyperOS 26'ya geçmeyi planladığı iddia edildi. İşte tüm detaylar.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 17:36

Çinli teknoloji devi Xiaomi, HyperOS işletim sisteminin ismini değiştirebilir. XiaomiTime sitesinin haberine göre şirket, mevcut HyperOS 3 sürümünden doğrudan HyperOS 26 sürümüne geçerek, versiyon numaralandırmasında radikal bir sıçrama yapmayı planlıyor. Yeni sürümün, Android 16 tabanlı olması bekleniyor.

Apple'ın ardından Xiaomi de isim değiştiriyor: Yeni HyperOS sürümü bu adla piyasaya çıkacak

APPLE'DAN İLHAM ALDI

Xiaomi'nin bu hamlesinin ardında, Apple'ın uygulamaya hazırlandığı benzer bir adlandırma politikası yatıyor. Bloomberg'e göre, Apple da bir sonraki işletim sistemini iOS 26 olarak adlandırmaya hazırlanıyor. Bu değişiklik yalnızca iOS'la sınırlı kalmayacak; macOS ve watchOS gibi diğer Apple platformlarını da kapsayacak.

Xiaomi'nin de bu stratejiyi benimseyerek, takvim yılıyla paralel ilerleyen bir sürüm adlandırmasına geçeceği iddia edildi. Böylece kullanıcılar açısından hangi sürümün en güncel olduğu daha kolay anlaşılmış olacak.

Xiaomi, bu iddiayı henüz resmi olarak doğrulamadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Xiaomi, HyperOS 26 geçişini ne zaman duyuracak?
Şu an için Xiaomi'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
ETİKETLER
#apple
#xiaomi
#Hyperos
#Hyperos 26
#Android 16
#Ios 26
#Çin Teknolojisi
#Operasyon Sistemi
#Takvim Yılı
#Teknoloji
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