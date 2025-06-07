Apple'ın ardından Xiaomi de isim değiştiriyor: Yeni HyperOS sürümü bu adla piyasaya çıkacak

Xiaomi, işletim sistemi HyperOS'ta ezber bozan bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin, mevcut HyperOS 3 sürümünü atlayarak doğrudan HyperOS 26'ya geçmeyi planladığı iddia edildi. İşte tüm detaylar.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, HyperOS işletim sisteminin ismini değiştirebilir. XiaomiTime sitesinin haberine göre şirket, mevcut HyperOS 3 sürümünden doğrudan HyperOS 26 sürümüne geçerek, versiyon numaralandırmasında radikal bir sıçrama yapmayı planlıyor. Yeni sürümün, Android 16 tabanlı olması bekleniyor.

APPLE'DAN İLHAM ALDI

Xiaomi'nin bu hamlesinin ardında, Apple'ın uygulamaya hazırlandığı benzer bir adlandırma politikası yatıyor. Bloomberg'e göre, Apple da bir sonraki işletim sistemini iOS 26 olarak adlandırmaya hazırlanıyor. Bu değişiklik yalnızca iOS'la sınırlı kalmayacak; macOS ve watchOS gibi diğer Apple platformlarını da kapsayacak.

Xiaomi'nin de bu stratejiyi benimseyerek, takvim yılıyla paralel ilerleyen bir sürüm adlandırmasına geçeceği iddia edildi. Böylece kullanıcılar açısından hangi sürümün en güncel olduğu daha kolay anlaşılmış olacak.

Xiaomi, bu iddiayı henüz resmi olarak doğrulamadı.