Apple'ın en ucuz iPhone modeli: iPhone 16E Türkiye'da satışa sunuldu

Apple, uygun fiyatlı yeni iPhone modeli 16E'yi Türkiye'de satışa sundu. A18 çipi, 48 Megapiksel kamera ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken cihaz, 47 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. İlk teslimatlar 28 Şubat’ta başlıyor!

Apple, 19 Eylül'de tanıttığı iPhone 16E modelini Türkiye'de resmi olarak satışa sundu. Teknoloji devinin sattığı en ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen bu cihaz, yüksek performans sunan A18 çipi ve 48 Megapiksel tekli kamera sistemiyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Apple'ın resmi web sitesine göre ise iPhone 16E satın alan kullanıcılar cihazlarına yaklaşık iki hafta içinde kavuşacak.

IPHONE 16E TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple, iPhone 16E modeli için ön sipariş sürecini 21 Şubat'ta (bugün) başlattı. Şirket, teslimat tarihleri olarak "28 Şubat - 4 Mart 2025" bilgisini geçti. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

128GB depolama: 47 bin 999 TL

256GB depolama: 52 bin 999 TL

512GB depolama: 62 bin 999 TL

IPHONE 16E ÖZELLİKLERİ

Apple'ın şu ana kadar sunduğu en ucuz iPhone modeli olan iPhone 16E, performansı ve özellikleri ile iddialı geliyor. Cihazın teknik detayları şöyle sıralanıyor:

Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR

İşlemci: A18 çip

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB

Arka kamera: 48 Megapiksel, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels

Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram

Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj

Diğer: Face ID, IP68 sertifikası, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G desteği

Renk seçenekleri: Siyah ve Beyaz