Apple'ın gizli iPhone planı ifşa oldu: '2025'i bekleyin!'

17 Haziran 2024 09:48 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:48

Geçtiğimiz ay Apple, 5,1mm ölçüsüyle iPod Nano'dan bile daha ince olan 13 inçlik M4 iPad Pro modelini tanıttı. Bunu "şimdiye kadarki en ince ürünümüz" olarak nitelendirdi. Ancak görünüşe göre ürünlerini inceltmeyi iPad ile sınırlı tutmak istemiyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre teknoloji devi en ince iPhone, MacBook ve Apple Watch modellerini geliştirmek için kolları sıvadı.

Mark Gurman, 'Power On' başlıklı haber bülteninin son sayısında yeni iPad Pro'nun Apple için bir başlangıcı temsil ettiğini belirterek, şirketin diğer ürünlerinin de en ince ve en hafif versiyonlarını yapmayı hedeflediğini iddia etti.

IPHONE 17 SERİSİNDE İNCE BİR MODEL OLACAK

Gurman, iPhone 17 serisinde mevcut iPhone tasarımlarından önemli ölçüde daha ince olan tamamen yeni bir tasarıma sahip bir model olacağını söylüyor. Ayrıca Apple'ın MacBook Pro ve iPad Pro'nun mevcut nesil tasarımlarından daha ince yeni versiyonları üzerinde çalıştığını da belirtiyor:

"Apple şu anda 2025'teki iPhone 17 serisi için önemli ölçüde daha ince bir telefon geliştirmeye odaklandı. Ayrıca MacBook Pro ve Apple Watch'u da daha ince hale getirmek için çalışıyor. En son iPad Pro'nun, tüm teknoloji endüstrisinde "kendi kategorilerindeki en ince ve en hafif ürünler" olması gereken, yeni bir Apple cihazları sınıfının başlangıcı olması planlanıyor."

MACBOOK PRO'NUN KALINLIĞI ARTMIŞTI

MacBook Pro, 2021'deki en son yeniden tasarımı ile daha kalın ve daha ağır hale gelmişti. Bu yeniden tasarım, MacBook Pro'nun Apple Silicon'a geçişinin yanı sıra MagSafe, HDMI ve SD kart yuvası gibi bağlantı noktalarının geri dönüşüne denk geliyordu.

MacBook Pro ve Apple Watch'un daha ince versiyonlarının ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak buradaki en büyük çıkarım; M4 iPad Pro'nun Apple'ın yeni cihazlarda kullanacağı tasarım dilinin ete kemiğe bürünmüş ilk hali olması diyebiliriz.