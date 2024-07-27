Apple'ın katı kurallarına Mark Zuckerberg'ten isyan: Artık yoruldum

27 Temmuz 2024 14:59 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 15:00

Meta (eski adıyla Facebook) kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Apple’ın kısıtlamalarını aşmak zorunda kalmaktan bıkmış gibi görünüyor.

Business Insider'in haberine göre, salı günü Meta'nın internet sitesinde yayınlanan ve en yeni Llama 3.1 yapay zeka modellerini duyuran yazısında Zuckerberg, Apple'ın geliştiricilere uyguladığı kısıtlamalardan yaka silktiğini dile getirdi.

APPLE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLERİ KISITLIYOR

Zuckerberg, Apple'ın geliştiricilerden aldığı vergiler, keyfi kurallar ve ürün yeniliklerini engelleme politikalarının, Meta ve diğer birçok şirketin çok daha iyi hizmetler sunma kapasitesini kısıtladığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geliştiricilere uyguladıkları vergilendirme yöntemi, keyfi kurallar ve piyasaya sürülmesini engelledikleri tüm ürün yenilikleri, ürünlerimizin en iyi sürümlerini oluşturabilseydik ve rakiplerimiz oluşturabileceklerimizi kısıtlayamasaydı, Meta ve diğer birçok şirketin insanlar için çok daha iyi hizmetler oluşturmakta özgür olacağı açıktır."

META, METAVERSE VE YAPAY ZEKA ALANLARINA YATIRIM YAPIYOR

Meta CEO'su, aynı durumu yeniden yaşamamak için büyük yatırımlar yapıyor. Zuckerberg, geleceğin teknolojisi olarak gördüğü metaverse ve yapay zeka üzerine milyarlar harcıyor. Meta, metaverse'e erişmek için kullanılan Quest serisi AR ve VR başlıklarını çalıştıracak kendi YZ'sini ve yazılımlarını geliştiriyor.

Apple, işletim sistemlerini dışa kapalı tuttuğu ve sıkı kontrol sağladığı "kapalı bahçe" yaklaşımının en iyi kullanıcı deneyimini sağladığını ve güvenlik ve gizlilik açısından daha iyi olduğunu savunsa da Zuckerberg'e göre bu durum, geliştiricileri kısıtlamakta.

Zuckerberg, yapay zeka haberleri YouTuber'ı Rowan Cheung ile yaptığı ve salı günü yayınlanan röportajda Apple'a yönelik eleştirilerini genişletti. Apple'ın yapay zeka için mutlaka "yanlış yerde" olacağını düşünmemekle birlikte, açık kaynaklı modellerin standart olması gerektiğine ve olacağına inandığını söyledi.

Apple'ı kastederek, "Benim bakış açıma göre, yapabileceklerimizi sınırlamak için kesinlikle farklı kurallar uyguluyorlar" dedi.

Apple, 2021'de iPhone kullanıcılarından hangi uygulamaların reklam amacıyla davranışlarını izleme iznine sahip olduğunu seçmelerini isteyen yeni gizlilik özelliğini getirdiğinde Meta, yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir kaybı yaşamıştı.

Meta'nın o dönemki CFO'su David Wehner, iOS güncellemesinin Facebook'un reklam gelirlerine zarar verdiğini söylemişti.

Zuckerberg, "Topluluğunuz için iyi olduğuna inandığınız özellikleri geliştirdikten sonra, bir şirket sizi bir kutuya koymak istediği için bunları piyasaya sunamayacağınızı söylemenin biraz ruh kırıcı olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.