Apple'ın kurucusu Steve Jobs, ChatGPT'yi 40 yıl önce bilmiş

22 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:14

Sosyal medyada dolaşan yeni bir video, 2011 yılında ölen Apple kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Steve Jobs'un, Kasım 2022'de yapay zeka sohbet robotunun tanıtılmasından otuz yıldan fazla bir süre önce ChatGPT aracının ortaya çıkacağını öngördüğünü gösteriyor.

Deadline.com sitesinin aktardığına göre, Jobs 1985 yılına ait olduğu söylenen bir videoda görülüyor. Bu videoda Jobs'un kendi yaşamı boyunca interaktif bir araç yapılabileceğini umduğunu söylediği duyuluyor.

STEVE JOBS, 1985 YILINDA YAPAY ZEKAYI KONUŞMUŞ

Jobs videoda Aristoteles'e bir soru soramadığından yakınıyor: "Yani, soramıyorum... Bir cevap alamıyorum. Bu yüzden umudum, bizim yaşamımızda, yeni bir tür interaktif zaman aracı yapabilmemizdir."

Jobs, Macintosh (Mac bilgisayar) cihazların birkaç ampulden daha az güç kullandığını ve yine de kullanıcılara günde birkaç saat kazandırabileceğinden ya da yepyeni bir deneyim yaşatabileceğinden bahsediyor.

Apple'ın kurucusu, günün birinde Aristotales'e soru sorabileceğimizi öngördüğünü şu ifadelerle anlatıyor:

"Benim umudum, bir gün bir sonraki Aristoteles hayatta olduğunda o Aristoteles'in temel dünya görüşünü bir bilgisayarda yakalayabiliriz ve bir gün bazı öğrenciler sadece Aristoteles'in yazdığı kelimeleri okumakla kalmayacak, aynı zamanda Aristoteles'e soru sorabilecek ve cevap alabilecekler. Ben de bunu yapabileceğimizi umuyorum. Yani bu bir başlangıç."