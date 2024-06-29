Apple'ın oyun stratejisi fiyasko oldu! iPhone 15 Pro'da AAA oyunlar tutmadı

29 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:52

Apple'ın donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğine sahip ilk çipi olan A17 Pro'lu iPhone 15 Pro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana Apple, büyük oyun geliştiricilerini oyunlarını iOS'a getirmeye ikna etmeye çalışıyor. Resident Evil Village ve Assassin's Creed Mirage gibi AAA oyunlar artık App Store'da mevcut, ancak yeni bir rapor bu oyunların iPhone ve iPad kullanıcıları arasında pek de popüler olmadığını gösteriyor.

AAA OYUNLAR IOS APP STORE'DA İYİ PERFORMANS GÖSTERMİYOR

Appfigures tarafından elde edilen veriler, mobil cihazlarda AAA oyunlara (konsol düzeyinde oyunlar olarak biliniyor) olan talebin bazılarının beklediği kadar yüksek olmadığını ortaya koydu.

Raporda iOS için üretilen oyunların "ticari başarısızlık" olduğu belirtiliyor ve Apple'ın Ubisoft ve Capcom gibi şirketlere en yeni cihazlarının donanımını tanıtmanın bir yolu olarak oyunlarını iPhone'a taşımaları için ödeme yapmış olabileceği tahmin ediliyor.

Appfigures, Assassin's Creed Mirage'ın 6 Haziran'da piyasaya sürülmesinden bu yana 123 binden fazla indirildiğini gösteriyor. Bununla birlikte, geçen hafta itibarıyla 3 binden az kişi oyunun tamamının kilidini açmak için 49,99 dolar ödemişti. Rapor, oyunun günlük indirilme sayısının şimdiden ortalama 3 binden altında olduğunu söylüyor. Bu rakamlar oynaması ücretsiz mobil oyunlara kıyasla oldukça düşük.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Assassin's Creed Rebellion (mobil için yapılmış bir oyun) piyasaya sürüldüğü aynı dönemde neredeyse 2 milyon indirilme sayısına ulaşmış ve brüt geliri Assassin's Creed Mirage'dan yüzde 612 daha fazla olmuştu.

Aralık ayında iOS için yayınlanan Resident Evil 4 de aynı kaderi paylaştı. Oyun 357 bin kez yüklendi, ancak yalnızca 7 bin kişi tam oyunun kilidini açmak için 29,99 dolar ödedi. Resident Evil Village'a gelince, yaklaşık 5 bin 750 kişinin tam oyun için 15,99 dolar ödediği belirtildi.

AKILLI TELEFON KULLANICILARI DAHA BASİT OYUNLARI TERCİH EDİYOR

Appmagic İçerik Başkanı Andrei Zubov, akıllı telefon kullanıcılarının daha basit gündelik mobil oyunları tercih ettiğini, çünkü bu oyunların genellikle dokunmatik kontroller göz önünde bulundurularak yapıldığını ve "daha kısa oyun seansları için uygun" olduğunu düşünüyor.

Zubov, en iyi performans gösteren premium mobil oyunların birçoğunun bağımsız oyunlar olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Bu oyunlar genellikle daha basit kontrollere sahip, üst düzey grafikler yerine benzersiz sanat stillerine öncelik veriyor ve daha kısa oyun oturumları için uygun. Bunlar, başarılı oynaması ücretsiz mobil oyunların olağan özellikleridir."

IPHONE 15 PRO'NUN KÜÇÜK EKRANI OYUNLAR İÇİN DEZAVANTAJ

9to5Mac'in değerlendirmesine göre AAA oyunlar, oyun kumandaları ile oynanmak üzere tasarlandığından dokunmatik kontroller ile oynamak rahat değil. Ayrıca iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ekranı, böylesine büyük oyunları oynamak için 'küçük' kalıyor ve bu da Apple'a eksi puan yazıyor.

Donanım sınırlamaları nedeniyle AAA oyunlar yalnızca en yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile uyumlu. iPad'lere gelince yalnızca M1 veya üstü modellerde çalışıyor. Sadece bu bile bu oyunları iOS üzerinden satın alabilecek kişi sayısını sınırlıyor.