Apple'ın özür dilediği iPad Pro reklamı Samsung ve Xiaomi'nin diline düştü

22 May 2024 15:25 - Güncelleme : 22 May 2024 15:26

Apple çok tartışılan iPad Pro videosu için özür diledi

Apple çok tartışılan iPad Pro videosu için özür diledi

Apple, M4 işlemcili iPad Pro'yu tanıtmak için "Crush" (Ezmek) başlıklı bir reklam filminde çok sayıda müzik enstrümanını endüstriyel bir pres makinesiyle ezerek yeni tabletinin bu enstrümanların yerini alabileceğini vurgulamıştı. Ancak sanatçılar ve içerik üreticileri, firmanın sanata saygı göstermediğini savunarak şirkete adeta ateş püskürmüştü.

SAMSUNG VE XIAOMI, APPLE İLE DALGA GEÇTİ

Tek tepki sanatçılardan gelmemişti. Samsung da Apple'ın tam aksini yaparak, "sanat üretiminde kullanılan ekipmanları ezdirmeyiz" mottolu bir başka reklam filmi yayınlamıştı. Bunu gören Xiaomi de boş durmayarak "Cinematic Vision" temalı bir reklam filminin ön izlemesini sosyal medya hesabından paylaştı.

25 saniyelik video, iPad reklamındaki gibi pres makinesinin arasında onlarca enstrümanın yer aldığı açılış sahnesiyle başlıyor. Makine tam cihazları sıkıştıracakken duraklıyor, burada Çinli firma direkt olarak "biz sanatı ezmeyiz" mesajı vermeye çalışıyor. Fakat reklam filminin tamamının yakında paylaşılacağı belirtiliyor.

Kaçıranlar için Apple, tepki çeken reklam filmi için özür dilemek zorunda kalmıştı. "Hedefi kaçırdık, bunun için üzgünüz" açıklamasını geçen şirket yetkilileri, televizyonlarda göstermeme kararı alırken YouTube başta olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında lanse etmeye devam ediyor.

Samsung ve Xiaomi'nin reklam filmlerini aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz: