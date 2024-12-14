Apple'ın yapay zekası büyük skandala imza attı: Kendi kendine haber uydurdu

14 Aralık 2024 16:10 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:10

Apple'ın yapay zeka (Apple Intelligence) tabanlı bildirim özetleme özelliği, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin bir haber bildirimini yanlış yorumlayarak gerçekte olmayan bir olayı yaşanmış gibi gösterdi. BBC ise, ABD'li şirkete tepki gösterdi.

Apple​'ın "Apple Intelligence" platformu kapsamında sunduğu yapay zeka tabanlı bildirim özetleme özelliğinde yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulmasıyla bazı kullanıcılar sorun yaşamaya başladı. The Verge'ün haberine göre kullanıcılara gönderilen bir bildirim özeti, UnitedHealthcare saldırı zanlısıyla ilgili bir BBC haber başlığını yanlış yorumladı.

APPLE INTELLIGENCE​, KULLANICIYA YANLIŞ BİLGİ GÖNDERDİ

Bildirim özetleme özelliği, İngiliz haber kanalı BBC'nin mobil uygulamasından gelen bildirimlerin özetini yaptı. Yapay zeka, Luigi Mangione adlı bir vatandaşın kendisini vurduğunu belirtiyordu ancak haberin aslında böyle bir detay hiç bulunmuyordu. Yani Apple Intelligence, hiç yaşanmamış bir şeyi yaşanmış gibi lanse etti.

Bildirimle ilgili bir raporda, ağın bir sözcüsü Apple ile temasa geçerek "bu konuda endişelerini dile getirdiğini ve sorunun çözülmesini talep ettiğini" belirtti. Öte yandan özetlenen BBC haber bildirimindeki hatalı ifade yalnızca ilk bölümle sınırlıydı. Çünkü bildirim, Beşar Esad ve Güney Kore Devlet Başkanı'nın ofisine düzenlenen baskın hakkındaki iki diğer haberi doğru bir şekilde sundu.

9to5Mac'in belirttiğine göre BBC raporu, bildirimin orijinal metnini veya hangi makaleye referans verdiğini belirtmedi.

APPLE'IN TEK HATASI BU DEĞİL

Yapay zeka özetlerinin hedefi ıskaladığına dair gördüğümüz diğer örnekler arasında "o yürüyüş beni neredeyse öldürüyordu" ifadesinin "intihara teşebbüs" ifadesine dönüşmesi ya da bir Ring kamerasının insanların birinin evinin etrafını sardığını bildiriyor gibi görünmesi yer alıyor.

Eğer iPhone'unuzda çok fazla saçma özet aldığınızı düşünüyorsanız, Ayarlar > Bildirimler > Bildirimleri Özetleme bölümüne giderek iPhone'unuzun Apple Intelligence ile özetlediği uygulamaların listesini değiştirebilir ya da bu özelliği tamamen kapatabilirsiniz.