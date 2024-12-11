Apple'ın yeni akıllı saati devrim niteliğinde özellikle gelecek: 'Kalp sağlığını' koruyacak

11 Aralık 2024 16:44 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:44

Apple, kan basıncını izleyerek hipertansiyonu tespit edebilecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, tam ölçüm yerine kan basıncındaki değişimleri izleyip kullanıcılara uyarı gönderecek ve sağlık risklerinin erken teşhis edilmesine yardımcı olacak. Yeniliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli oldu.

Apple​, akıllı saati "Apple Watch" için kan basıncı (tansiyon) ölçme özelliği üzerinde çalışmaları hızlandırıyor ve son raporlara göre bu özellik, 2025​ yılında kullanıma sunulacak. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre ABD'li üretici, bu sağlık yeniliği üzerinde son birkaç yıldır çalışıyordu bu yıl piyasaya sürmek istiyordu. Ancak 2025'e erteleme kararı almıştı.

Bu özellik, tam olarak sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçümleri sağlamayacak. Bunun yerine kullanıcının kan basıncının yükselip yükselmediğini takip edecek ve hipertansiyon tespit edilirse bir uyarı gönderecek. Uyarıyı aldıktan sonra Apple Watch​ kullanıcısı, ek testler için bu bilgiyi bir doktora iletebilecek.

SESSİZ KATİL 'HİPER TANSİYON​'

Hipertansiyon, genellikle "sessiz katil" olarak adlandırılır çünkü genellikle fark edilmesi ve teşhisi zordur. Bu da kalp hasarına ve ölüme yol açabilir. Yüksek tansiyon genellikle belirgin bir şekilde ilerleyene kadar çok az semptom gösterir ve Apple Watch aracılığıyla erken tespit hayat kurtarma potansiyeline sahiptir.

Apple Watch halihazırda atriyal fibrilasyonu veya düzensiz kalp atışını tespit edebiliyor ve tek kanallı EKG ölçümleri yapabiliyor. Bununla birlikte saatin, mevcut modellerde patent sorunları nedeniyle ABD'de devre dışı bırakılmış olan bir kandaki oksijen izleme özelliği de bulunuyor.

APPLE WATCH ULTRA 3 İLE TANITACAK

Mark Gurman'a göre, Apple tansiyon ölçme özelliğini Apple Watch Ultra 3 modelinde tanıtmayı hedefliyor ve bu işlevin muhtemelen 2025'te piyasaya sürülecek standart Apple Watch modeline de dahil edilmesi bekleniyor. Ancak bu özelliğin daha önce ertelendiğini göz önünde bulundurursak, aynı şeyin bir kez daha yaşanması şaşırtıcı olmayacaktır.

2022 yılında Apple'ın tansiyon ölçme testleri sırasında bazı sorunlar yaşadığı bildiriliyordu, ancak bu sorunlar çözüme kavuşturulmuş olabilir. Bu arada Apple, noninvaziv kan şekeri izleme üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Fakat bu özellik henüz piyasaya sürülmeye hazır değil.