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Araba ekranları tarih oluyor! Hyundai'den dünyada bir ilk: 'Holografik ön cam' dönemi başlıyor

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Engadget
09 Ocak 2025 12:23 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:28
Araba ekranları tarih oluyor! Hyundai&#039;den dünyada bir ilk: &#039;Holografik ön cam&#039; dönemi başlıyor

Hyundai Mobis, Carl Zeiss ile birlikte geliştirdiği dünyanın ilk tam ön cam holografik ekranını CES 2025'te tanıttı. Bu teknoloji, tüm sürüş verileri ve multimedya bilgilerinin, ekran yerine ön camdan görülebilmesini sağlayacak. Teknolojinin kullanıma sunulacağı tarih de açıklandı.

Hyundai Mobis, geleceğin arabalarının ekranlara ihtiyaç duymayacağını, bunun yerine tüm bilgilere "ön camlardan erişilebileceğini" açıkladı. Bu kapsamda şirket, Almanya merkezli Carl Zeiss firmasıyla birlikte geliştirdiği dünyanın ilk tam ön cam holografik ekranını çarşamba günü ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2025 fuarında tanıttı.

Araba ekranları tarih oluyor! Hyundai'den dünyada bir ilk: 'Holografik ön cam' dönemi başlıyor - 1. Resim

TÜM BİLGİLER ÖN CAMDA GÖRÜNECEK

Bu teknoloji sayesinde sürücüler ve yolcular, ekran olmaksızın ön camdan tüm gerekli bilgileri kontrol edebiliyor. Kia'nın EV9 modelinin fuarda sergilenen ön camı, şirketin açıklamasına göre "ışık kırınımı prensibini kullanarak görüntüleri ve videoları doğrudan izleyicinin gözlerine yansıtan holografik optik eleman filmle" donatılmış durumda.

Sürüş verileri, navigasyon ve müzik listeleri gibi tüm kritik bilgiler cam üzerinden görülebiliyor. Mobis, bu teknolojinin "dünyada tüm camı bir ekran olarak kullanan tek teknoloji" olduğunu ve "sürücülerin dikkatinin dağılmasını önlemeyi" amaçladığını belirtti.

Araba ekranları tarih oluyor! Hyundai'den dünyada bir ilk: 'Holografik ön cam' dönemi başlıyor - 2. Resim

Hyundai Mobis ve Carl Zeiss, bu teknolojiyi birlikte geliştirmeye devam ediyor. İleri düzey geliştirme çalışmalarının bu yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor ve ticari kullanıma 2027 yılında başlanması planlanıyor.

Hyundai Mobis CEO'su Lee Gyu-suk, CES 2025'te Carl Zeiss CEO'su Karl Lamprecht ile bir araya gelerek iş birliğini genişletme konularını ele aldı. İki şirket, otomobil ekranlarının ötesinde artırılmış gerçeklik ekranları ve sürücü izleme sistemleri gibi çeşitli alanlarda iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Araba ekranları tarih oluyor! Hyundai'den dünyada bir ilk: 'Holografik ön cam' dönemi başlıyor - 3. Resim

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Kaynak: Engadget

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