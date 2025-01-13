Araba kullanırken fark etmeden yapılan 4 büyük hata: Dikkat etmezseniz pahalıya mal olabilir

13 Ocak 2025 17:43 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:43

Günümüzde birçok kişi araç kullanıyor, ancak herkes aracını doğru şekilde kullanmayı bilmiyor. Alman teknik denetim kuruluşu TÜV Süd'den uzman Matthias Strixner, sürüş sırasında şanzımana zarar vermemek için mutlaka kaçınılması gereken bir hareketi açıkladı.

Günümüzde genç yaşlı demeden, ehliyeti olan herkes araba kullanıyor. Ancak çoğu sürücü, araç kullanırken farkında olmadan birbirinden tehlikeli hatalar yapıyor. Bu hatalar ise başlangıçta zararsız gibi görünse de, hem sürücünün kendisine zarar verebiliyor hem de uzun vadede ciddi mekanik sorunlara yol açabiliyor.

Almanya merkezli teknik denetim kuruluşu TÜV Süd'den uzman Matthias Strixner, manuel şanzımanlı otomobil kullanıcılarına yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Sürüş esnasında elinizi vites koluna dayamamanız gerektiğini belirten Strixner, bu davranışın şanzımanı yıpratttığını söyledi ve nedenlerini de sıraladı.

"HAVALI GÖRÜNEBİLİR, AMA ZARARLI"

Matthias Strixner'e göre, vites kolu üzerine el koymak, havalı görünse de uzun vadede şanzıman bileşenlerine zarar verebilir. Bunun nedeni, duran elinizin vites kutusunun senkronizör tertibatındaki bileşenlerden biri olan vites kovanına baskı yapması. Bu basınç, vites kovanının, senkronizörün ve eşleştirilmiş dişlilerin daha çabuk aşınmasına neden olabilir. Şanzıman yatakları da hasar görebilir.

VİTES DEĞİŞTİRİRKEN ACELE ETMEK DE ZARARLI

Vites değiştirirken acele etmek de sık yapılan hatalardan biri. Strixner, vites kolunu pratik bir şekilde çekerek çok hızlı vites değiştirirseniz, daha fazla aşınma beklemeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü vites değiştirdiğinizde vites kolun, uygun vites yönünde itilerek senkronizöre baskı yapıyor.

GERİ VİTESE GEÇERKEN DİKKAT EDİN

Bir başka önemli nokta da ileri vites ile geri vites arasında geçiş yaparken aracın tamamen durmasını sağlamak. Hareket halindeyken vites değiştirildiğinde, şanzıman üzerindeki baskı artar ve bu durum ciddi aşınmalara yol açabilir. Bu sadece manuel şanzımanlı araçlar için değil, otomatik şanzımanlı araçlar için de geçerli bir kural.

Bunun nedeni, fren bantlarının ve vites kutusunun içindeki çok diskli kavramaların çok daha çabuk aşınması. Bu yüzden geri vitesi seçmeden önce aracı tamamen durdurmalısınız.

DEBRİYAJ KULLANIMI DA ÖNEMLİ

Debriyaj pedalını tam olarak veya zamanında kullanmamak da şanzıman ve motor arasında aşınmaya yol açabilir. Strixner, debriyajın gücü tam olarak kesemediği durumlarda, genellikle bir "cızırtı sesi" ile bu sorunun kendini gösterebileceğini söylüyor.