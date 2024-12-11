Araba sahibi olmak, kahve siparişi vermek kadar kolay olacak! Amazon'dan yeni uygulama

11 Aralık 2024 09:21 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 15:50

Sıfır otomobil alım satımında yeni dönem: E-ticaret devi Amazon, Hyundai ile iş birliği yaparak, internet üzerinden otomobil satışına başladı. Araç sahibi olmayı "kahve siparişi vermek kadar kolay" hale getiren bu sistem şu anda yalnızca ABD'nin belli şehirlerinde çalışıyor.

ABD​ merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon​, salı günü Amazon Autos adlı yeni bir e-ticaret girişimiyle internetten otomobil satışına adım attı. Bu yeni platform, müşterilerin bayilerden yeni araba, kamyonet ve SUV modellerini bulmasını, sipariş vermesini ve satın almasını sağlıyor.

YALNIZCA HYUNDAİ​ ARABALAR SATILIYOR

Amazon, bu yeni girişimine ABD'nin 48 şehrinde Hyundai ile iş birliği yaparak başlıyor. Bu şehirler arasında Atlanta​, Boston, Chicago, Los Angeles ve New York bulunuyor. Lansman, Amazon'un 2024'ün ikinci yarısında web sitesinde araç satmaya başlama planlarını duyurmasının üzerinden bir yıldan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşti. Şirket, 2025 yılında daha fazla şehir ve otomobil üreticisini sisteme dahil etmeyi planladığını açıkladı.

Amazon Autos, birçok yönden Amazon'un geniş e-ticaret ekosistemi gibi çalışacak. Alıcılar, katılımcı bayilerden araçları model, donanım, renk ve özelliklere göre arayabilecek. Özellikle, müşteriler Amazon Autos sitesi üzerinden finansman sağlayabilecek ve belgeleri elektronik olarak imzalayabilecek. Ödeme tamamlandıktan sonra, araçlarını hangi tarihte bayiden teslim alacaklarını planlayabilecekler.

TAKAS İŞLEMLERİNİ DE AMAZON YAPACAK

Araçlar Amazon'da satışa çıktığında, yerel bayiler (şimdilik sadece Hyundai bayileri) kayıtlı satıcı olacak. Amazon Autos takas işlemlerini bile gerçekleştirecek.

Çevrimiçi otomobil satış piyasası oldukça rekabetçi. Ancak, bu sektörde faaliyet gösteren AutoTrader, Carvana ve Carmax gibi firmaların çoğu, ikinci el araç satışına odaklanıyor. Amazon Autos üzerinden müşteriler yalnızca yeni sıfır araçlar satın alabilecek. Şirket gelecek yıl leasing (kiralama) ve genişletilmiş finansman seçenekleri eklemeyi de planlıyor.