Arabalar gibi uçaklar da elektrikleniyor! Tarihteki en büyük elektrikli uçak, ilk kez havalanacak

29 Kasım 2024 16:33 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:15

Heart Aerospace, 30 koltuklu ticari uçak modeli ES-30 ile aynı boyutlara sahip elektrikli X1 prototip uçağını, 2025 başında New York'taki Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'nda ilk test uçuşuna hazırlıyor.

İsveçli girişim Heart Aerospace, X1 isimli elektrikli prototip uçağının ilk deneysel uçuşunu gelecek yılın başlarında gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu model, şirketin gelecekte ticari uçuşlarda kullanılacak 30 koltuklu ES-30 uçağıyla aynı boyutlara sahip.

Şirketten yapılan açıklamada, "Heart X1'in ilk deneysel uçuşu, Heart'ın yenilikçi elektrikli tahrik teknolojisinin yeteneklerini doğrulamayı amaçlamaktadır" denildi. Bu, 2019 yılında kurulan ve o zamandan beri bölgesel havacılığı yeniden şekillendirme planları için 145 milyon ABD doları toplayan Göteborg merkezli firma için önemli bir kilometre taşı olacak.

HEART X1 UÇAĞI, NEW YORK'TAN KALKACAK

Heart, eylül ayında tanıttığı X1'in, ES-30 ile benzer boyutlarda inşa edildiğini ve 32 metrelik bir kanat açıklığına sahip olduğunu belirtti. Test uçuşu, düşük hava trafiği yoğunluğu ve ulaşım teknolojisinin geliştirilmesi ve test edilmesi için sağladığı destek nedeniyle ideal bir seçim olarak görülen New York'un kuzeyindeki Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak.

Ancak Heart, X1'in de ES-30'un 200 kilometrelik sıfır emisyonlu menzilini karşılayıp karşılamayacağını henüz belirtmedi.

ES-30 ticari uçak, yüksek torklu elektrik motorları ve turbo pervaneleri sayesinde 1.100 metrelik kadar kısa pistlerden kalkış yapabilecek şekilde tasarlandı ve toplamda yaklaşık 400 kilometrelik bir menzil sağlayacak hibrit bir sistem içerecek. Bu görece kısa menzil ve sınırlı yolcu kapasitesiyle Heart, büyük havayolu şirketlerini değiştirmeyi hedeflemiyor.

Bunun yerine, 2 dönümlük alanlara sahip küçük "cep havalimanlarını" ve yetersiz hizmet alan toplulukları birbirine bağlamaya odaklanıyor.

HEART, EMİSYONSUZ TİCARİ UÇUŞ İÇİN ÇALIŞAN TEK ŞİRKET DEĞİL

Emisyonsuz ticari uçuşu gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan birkaç girişim daha var. İsviçreli ZeroAvia, ada bölgelerinde kullanılmak üzere hidrojen-elektrik hibrid amfibik bir uçak üzerinde çalışıyor.

Ocak ayında Elysian, 1960'lardan esinlenen küçük gövdeli ve uzun, alçak kanatlı uçak tasarımının pille çalışan bir uçakta 90 yolcu taşımak için yeterince iyi çalışacağını iddia etti. Birkaç ay önce Hollandalı girişim, batarya şarj süreleri ve pervane-kanat entegrasyonları gibi 10 kritik darboğazın "şov durdurucu" olmayacağını belirtti.

Eğer bu konuda haklı çıkarsa ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca sıkı bir çalışma yürütülürse, Elysian 2033 yılına kadar göklere yükselecek.

Heart'ın ise ilk X1 uçuşundan önce yapması gereken çok iş var. Şirket uçağın "güvenli ve başarılı bir uçuş sağlamak için kritik sistemlerin kapsamlı testlerinden geçtiğini" belirtti. Ayrıca ilk göstericiden öğrenilenleri içeren bir Heart X2 göreceğiz ve 2026'da firmanın "Bağımsız Hibrit tahrik" sistemini test edeceğiz. Şirketin 2028'deki ticari çıkışından önce yapılması gereken çok şey var.