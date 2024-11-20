Arabalar robotlara emanet! BMW fabrikasındaki insansı robotların yeni videosu paylaşıldı

20 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:20

BMW, ABD'li teknoloji firması Figure tarafından geliştirilen insansı robot Figure 02'yi Güney Carolina'daki fabrikasında kullanıyor. Robotların üretimde yüzde 400 hızlanma ve başarı oranında 7 kat artış sağladığı belirtildi ve fabrikada çalıştığı anlara ait yeni görüntüler paylaşıldı.

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Alman otomobil devi BMW, üretim tesislerinde çoktandır insansı robotlardan faydalanıyor ve son paylaşılan açıklamalara bakılırsa şirket bu "insan olmayan işçilerinden" son derece memnun durumda. ABD'li teknoloji firması Figure tarafından geliştirilen insansı robot Figure 02, BMW'nin Güney Carolina'daki üretim tesislerinde kullanılmaya başlandı ve kısa sürede büyük ilerlemeler katetti.

ROBOT İŞÇİLERİN BAŞARISI 7 KAT ARTTI

BMW, Figure 02'nin fabrikadaki performansından oldukça memnun olduğunu belirten açıklamalarda bulundu. Şirketin açıklamasına göre insansı robotların üretimdeki hızlılığı yüzde 400, başarı oranı ise tam yedi katına çıkararak yüzde 700 artış gösterdi.

Son paylaşılan videoda, Figure 02'nin üretim hattındaki parçaları nasıl bir araya getirdiği ve görevlerini nasıl doğru bir şekilde yerine getirdiği gösterildi. Yapay zeka desteğine de sahip olan robotların, verilen görevleri öğrenerek ve kendilerini düzelterek yapma kabiliyetine sahip oldukları belirtiliyor.

Öte yandan robotlar bir insana kıyasla halen "kağnı hızında" çalışsa da zamanla daha hızlı ve hassas hale gelerek bugünkünden katbekat verimli olacak.

Figure, geçtiğimiz aylarda BMW ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle ilk ticari anlaşmasını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında Figure 02, BMW'nin Güney Carolina fabrikasında test edilmeye başlanmıştı.

Figure, geçtiğimiz aylarda TechCrunch sitesine, robotun ilk aşamada 5 farklı görevi yerine getirmesine odaklanacaklarını aktardı ve fabrikadaki insanların yerini almayı amaçlamadıklarını savundu.