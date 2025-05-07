Araç sahipleri dikkat! Geliştirilen mobil uygulama bu risklere karşı uyaracak

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir mobil uygulama geliştirildi. Bayburt'ta görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke çöplükte çıkan bir yangında aracın tamamen yanmasından etkilenerek bir uygulama geliştirdi. Mobil uygulama yangın esnasında risk uyarısı gönderiyor ve uygun park yöntemlerini bildiriyor.

Son zamanlarda park halinde ve seyir halinde olan birçok araçta yangın çıktığı haberleri sıkça yer alıyor. Motor kaynaklı arızalar, yakıt tankı arızaları, lastik ve far gibi sebeplerle araçlarda yangın çıkabiliyor. Ancak çevresel faktörlerde etkili olabiliyor. Başka bir alanda çıkan yangın duran otomobillere de sıçrayabiliyor. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke, çöplükte çıkan yangında sahibine ulaşılamayan bir aracın yandığı haberini gördü. Böyle bir durumda hızlı müdahale yöntemi merak ediliyordu. Bu olaydan ilhamla geliştirilen 'Parkcim' uygulaması, kişisel gizliliği koruyarak plaka üzerinden araç sahibine bildirim gönderilmesini sağlıyor.

RİSK ALTINDAKİ ARACA HEMEN MÜDAHALE YÖNTEMİ

Uygulama sayesinde, muhtemel bir tehlike veya olağan dışı bir durumda vatandaşlar, aracın plakasını girerek anonim şekilde araç sahibine bildirim gönderebiliyor. Karşı tarafın telefonunda uygulama yüklüyse, anlık bildirimle durumdan haberdar olan araç sahibi aracının başına gelerek müdahale edebiliyor. Özellikle araç içerisinde çocuk unutulması, cam kırılması, yangın riski ya da güvenliği tehdit eden diğer durumlara karşı etkili bir çözüm sunan uygulama, toplumsal yardımlaşmayı dijital ortama taşıyor.

''ARAÇ YANMAYA BAŞLADI''

Uygulama hakkında konuşan İdris Karateke, "Rastladığım bir haberde çöplük yanıyordu ve çöplüğün yanında da bir araç vardı. Araç yanmak üzereydi ve aracın sahibi ne yazık ki orada yoktu. Araç sahibine ulaşılamadığı için çöpteki yangın araca sıçradı ve araç yanmaya başladı. Bunu haberde görünce çok üzüldüm. Sahibine ulaşılsaydı belki o kişinin aracı kurtulacaktı" dedi.



''PARKCİM'' UYGULAMASI

Etkilendiği haberden sonra 'Parkcim' adında mobil uygulama geliştirdiğini anlatan Karateke, "Bu olaydan yola çıkarak bir proje yapabilir miyim diye düşündüm ve 'Parkcim' adında bir uygulama geliştirdim. Bu uygulama, kişisel gizliliği ön planda tutarak, kimsenin kimseye kişisel bilgilerini vermeden, plaka üzerinden bildirim atabilmesine imkân tanıyor. Eğer karşı tarafın da uygulaması kuruluysa, bildirim geldiğinde bu kişi aracıyla ilgili bir problem olduğunu anlayarak aracının yanına geliyor" ifadelerini kullandı.

Karateke, "Dolayısıyla araçlarımızın güvenliğini dijital bir uygulamayla sağlamaya çalıştık. Olağan dışı bir durum olabilir; aracın içinde çocuk unutulmuş olabilir, cam kırılabilir ya da araçla ilgili başka bir sorun yaşanabilir. Uygulama içerisindeki bildirimler araç sahibine gönderilebilir" diye konuştu.

UYGUN PARK

Gündelik hayatta uygulamayı sıklıkla kullanan Alper Hanci isimli vatandaş ise, "Aracımı yanlış park etmiştim ve okula girmem gerekiyordu. O sırada telefonuma Parkçım uygulamasından bir bildirim geldi. Daha sonra aracımı uygun bir konuma aldım ve güvenli bir şekilde diğer aracın çıkmasını sağladım" şeklinde konuştu.

