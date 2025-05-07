Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Araç sahipleri dikkat! Geliştirilen mobil uygulama bu risklere karşı uyaracak

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir mobil uygulama geliştirildi. Bayburt'ta görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke çöplükte çıkan bir yangında aracın tamamen yanmasından etkilenerek bir uygulama geliştirdi. Mobil uygulama yangın esnasında risk uyarısı gönderiyor ve uygun park yöntemlerini bildiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 10:26

Son zamanlarda park halinde ve seyir halinde olan birçok araçta yangın çıktığı haberleri sıkça yer alıyor. Motor kaynaklı arızalar, yakıt tankı arızaları, lastik ve far gibi sebeplerle araçlarda yangın çıkabiliyor. Ancak çevresel faktörlerde etkili olabiliyor. Başka bir alanda çıkan yangın duran otomobillere de sıçrayabiliyor. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke, çöplükte çıkan yangında sahibine ulaşılamayan bir aracın yandığı haberini gördü. Böyle bir durumda hızlı müdahale yöntemi merak ediliyordu. Bu olaydan ilhamla geliştirilen 'Parkcim' uygulaması, kişisel gizliliği koruyarak plaka üzerinden araç sahibine bildirim gönderilmesini sağlıyor.

Araç sahipleri dikkat! Geliştirilen mobil uygulama bu risklere karşı uyaracak

RİSK ALTINDAKİ ARACA HEMEN MÜDAHALE YÖNTEMİ

Uygulama sayesinde, muhtemel bir tehlike veya olağan dışı bir durumda vatandaşlar, aracın plakasını girerek anonim şekilde araç sahibine bildirim gönderebiliyor. Karşı tarafın telefonunda uygulama yüklüyse, anlık bildirimle durumdan haberdar olan araç sahibi aracının başına gelerek müdahale edebiliyor. Özellikle araç içerisinde çocuk unutulması, cam kırılması, yangın riski ya da güvenliği tehdit eden diğer durumlara karşı etkili bir çözüm sunan uygulama, toplumsal yardımlaşmayı dijital ortama taşıyor.

Araç sahipleri dikkat! Geliştirilen mobil uygulama bu risklere karşı uyaracak

''ARAÇ YANMAYA BAŞLADI''

Uygulama hakkında konuşan İdris Karateke, "Rastladığım bir haberde çöplük yanıyordu ve çöplüğün yanında da bir araç vardı. Araç yanmak üzereydi ve aracın sahibi ne yazık ki orada yoktu. Araç sahibine ulaşılamadığı için çöpteki yangın araca sıçradı ve araç yanmaya başladı. Bunu haberde görünce çok üzüldüm. Sahibine ulaşılsaydı belki o kişinin aracı kurtulacaktı" dedi.

''PARKCİM'' UYGULAMASI

Etkilendiği haberden sonra 'Parkcim' adında mobil uygulama geliştirdiğini anlatan Karateke, "Bu olaydan yola çıkarak bir proje yapabilir miyim diye düşündüm ve 'Parkcim' adında bir uygulama geliştirdim. Bu uygulama, kişisel gizliliği ön planda tutarak, kimsenin kimseye kişisel bilgilerini vermeden, plaka üzerinden bildirim atabilmesine imkân tanıyor. Eğer karşı tarafın da uygulaması kuruluysa, bildirim geldiğinde bu kişi aracıyla ilgili bir problem olduğunu anlayarak aracının yanına geliyor" ifadelerini kullandı.

Araç sahipleri dikkat! Geliştirilen mobil uygulama bu risklere karşı uyaracak

Karateke, "Dolayısıyla araçlarımızın güvenliğini dijital bir uygulamayla sağlamaya çalıştık. Olağan dışı bir durum olabilir; aracın içinde çocuk unutulmuş olabilir, cam kırılabilir ya da araçla ilgili başka bir sorun yaşanabilir. Uygulama içerisindeki bildirimler araç sahibine gönderilebilir" diye konuştu.

UYGUN PARK

Gündelik hayatta uygulamayı sıklıkla kullanan Alper Hanci isimli vatandaş ise, "Aracımı yanlış park etmiştim ve okula girmem gerekiyordu. O sırada telefonuma Parkçım uygulamasından bir bildirim geldi. Daha sonra aracımı uygun bir konuma aldım ve güvenli bir şekilde diğer aracın çıkmasını sağladım" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son gün: Taktırmayan yandı
Araç sahipleri dikkat! Depoları doldurmak için bekleyin: Motorine indirim geliyor
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.