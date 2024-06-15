Araçlarla çevreyi 'konuşturan' milli teknolojiyle ulaşımda yeni dönem başlıyor

15 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:03

Mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerinin tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren ULAK Haberleşme, "milli haberleşme" sistemlerini ülkeye kazandırmak ve bu alandaki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek için faaliyet gösteriyor.

Sahip olduğu kabiliyetlerle Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandıran ULAK Haberleşme, geliştirdiği ürünler ile araçların birbirleriyle ve çevrelerindeki altyapıyla iletişim kurmasını sağlayan V2X (Vehicle-to-Everything-Araçtan her şeye) teknolojisinin Türkiye'deki gelişimine öncülük ediyor.

V2X TEKNOLOJİSİ NE İŞE YARAR?

Araç güvenliğini artırmayı, trafik verimliliğini iyileştirmeyi ve otonom sürüş sistemlerini desteklemeyi hedefleyen V2X teknolojisinin, yakın zaman içerisinde güvenilir ve geniş kapsamlı hale gelmesi ve dünya genelinde de yaygın bir kullanıma ulaşması bekleniyor.

Bu teknoloji sayesinde, araçlar trafik sinyalleri, yol çalışmaları ve acil durum araçlarıyla iletişim kurarak çarpışma önleme, trafik ışığı optimizasyonu, yaya güvenliğini artırma ve karbon emisyonunun azaltılması gibi birçok alanda kazanım sağlanacak.

ULAK Haberleşme, Türkiye'de bu teknolojinin uygulanabilirliğini geliştirmek için çeşitli pilot projeler yürütüyor. Akıllı ulaşım sistemlerinin bir parçası olarak kullanılan V2X; trafik yönetimi, acil durum hizmetleri ve otonom araç teknolojileri için kritik çözümler sunuyor.

ARAÇ ÜRETİCİLERİYLE İŞ BİRLİĞİ

ULAK Haberleşme, yerli inovasyonu teşvik etmek amacıyla V2X teknolojisi alanında yerli ve milli ürünler geliştiriyor. Bu kapsamda geliştirilen ürünler ulusal ve uluslarası fuarlarda yer alırken, Türkiye'deki araç üreticilerinin platformları üzerinde de test edilmeye başlandı.

Milli olarak geliştirilen V2X sistemleri araçların konum bilgisi, hızı, yakıt seviyesi, lastik basıncı, fren hassasiyeti ve araç üstünde oluşan anomaliler gibi pek çok veriyi taşıyabileceği gibi çarpışma algılama gibi hayati öneme sahip fonskiyonları da yerine getirecek. Bunlara ilave olarak geliştirilen senaryolar ile akıllı kavşak uygulamaları, acil frenleme durumu, hava durumu bilgisi, yol çalışmalarının konumları, ambulans ve benzeri öncelikli araçlarla karşılaşma durumları, park yeri bilgisinin aktarılması gibi sık kullanılan pek çok senaryo dijital olarak canlandırılabiliyor.

5G ve ötesi teknolojilerin dünya genelinde yayılması ile makineler arası iletişim büyük bir kullanım alanı olarak ortaya çıkarken 5G'de kilometrekareye düşen 1 milyon cihaz sayısının, 6G'de 10 milyona çıkarılması hedefleniyor. Bilgi güvenliğinin ön plana çıkacağı bu dönemde, yerli çözümlerin geliştirilmesi ve kullanılması kritik önem taşıyor.