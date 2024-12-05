Aralık ayında HyperOS 2.0 alacak telefonlar! Xiaomi Türkiye resmen açıkladı
Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesini aralık ayında Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait birçok amiral gemisi ve orta seviye modele sunmaya başlayacak. Xiaomi Türkiye, HyperOS 2.0 alacak telefonlar ve tabletler listesini X hesabında yayınladı.
Xiaomi, kısa süre önce Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesini duyurmuş ve yeni işletim sistemini belirli cihazlara sunmaya başlamıştı. Amiral gemisi Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra modelleri, güncellemeye erişen ilk cihazlar arasında yer almıştı. Şimdi ise Xiaomi Türkiye, aralık ayında HyperOS 2.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar listesini açıkladı.
ARALIK AYINDA HYPEROS 2.0 ALACAK TELEFONLAR
Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi şu anda Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra gibi amiral gemisi modeller için yayınlanmaya başlamış durumda. Güncellemeyi aralık ayı boyunca Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait birçok amiral gemisi ve orta seviye model alacak.
Xiaomi serisi:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Pad 6
Redmi serisi:
- Redmi K50i
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12S
- Redmi 12 5G
- Redmi 12
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE
POCO serisi:
- POCO C65
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO F4 GT
- POCO Pad
HYPEROS 2.0 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR
Donanım Haber'in aktardığına göre Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve kullanıcı deneyimi odaklı birden fazla yenilik sunuyor. AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında.
HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü sunduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi kullanıcıları bekliyor olacak. Ayrıca yeni dinamik duvar kağıtları, yeni masaüstü düzeni, geliştirilmiş cihazlar arası işlevsellik ve yazma ve çeviri araçları gibi yapay zeka tabanlı özellikler de mevcut.