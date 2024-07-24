Araştırmacılar, havadan su toplayan cihaz geliştirdi! Kuraklığa çözüm olabilir

24 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:10

Çinli araştırmacılar, sonsuza kadar uçabilen drone yaptı! Sadece sinek kuşu boyutunda

Çinli araştırmacılar, sonsuza kadar uçabilen drone yaptı! Sadece sinek kuşu boyutunda

Dünya atmosferi, Utah'taki Büyük Tuz Gölü'nü 800 kez dolduracak kadar sıvı içeren bir su okyanusu barındırıyor. Bu nemin bir kısmının çıkarılması, dünya çapında kronik su sıkıntısı çeken milyarlarca insana temiz içme suyu sağlamanın potansiyel bir yolu olarak görülüyor.

Atmosferik su hasadı (AWH) için mevcut teknolojiler boyut, maliyet ve verimlilikle ilgili çok sayıda dezavantaja sahip. Ancak Utah Üniversitesi araştırmacılarının gerçekleştirdiği yeni araştırmalar, verimliliği artırabilecek ve dünyayı kurak yerlerde mutfakta su kaynağı olarak havadan yararlanmaya bir adım daha yaklaştırabilecek bilgiler ortaya çıkardı.

SUYU ÇOK İYİ EMEN HİGROSKOPİK MALZEMELR KULLANILDI

Çalışma, türünün ilk örneği olan kompakt hızlı döngülü yakıtla çalışan AWH cihazını ortaya çıkardı. Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlanan çalışmanın kıdemli yazarı ve makine mühendisliği yardımcı doçenti Sameer Rao'ya göre, bu iki aşamalı prototip, su moleküllerini nemli olmayan havadan çeken adsorban malzemelere dayanıyor ve ardından bu molekülleri sıvı formda serbest bırakmak için ısı uyguluyor.

Rao, yaptığı açıklamada "Higroskopik malzemelerin doğası gereği suya yakınlığı vardır. Nereye giderseniz gidin suyu emerler. Bunun en iyi örneklerinden biri bebek bezlerinin içindeki maddelerdir. Metal organik çerçeve adı verilen özel bir higroskopik malzeme türüyle çalışıyoruz." dedi.

Rao, metal organik çerçeveleri her türlü yapıyı inşa etmek için yeniden düzenlenebilen Lego bloklarına benzetiyor. Bu durumda gaz ayrımı için ideal bir molekül oluşturacak şekilde düzenleniyorlar.

Çalışmanın başyazarı olan yüksek lisans öğrencisi Nathan Ortiz ile birlikte geliştirilen bu prototipte, hava çekildikçe suyu toplayan paneller haline getirilmiş alüminyum fumarat kullanılıyor.

Ortiz, "Su molekülleri malzememizin yüzeylerinde hapsoluyor ve bu tersine çevrilebilir bir süreç. Böylece su, malzemenin içine gömülmek yerine duvarlara yerleşiyor. Bu emici malzemelerin özelliği, muazzam miktarda iç yüzey alanına sahip olmaları. Su moleküllerinin sıkışabileceği çok fazla alan var." diye konuştu.

Rao'ya göre bu malzemenin sadece bir gramı iki futbol sahası kadar yüzey alanına sahip. Yani sadece küçük bir malzeme çok fazla su tutabilir.