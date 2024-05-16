Araştırmacılar, pamuk şeker kadar kabarık ve hafif ötegezegen keşfetti

16 May 2024 13:46 - Güncelleme : 16 May 2024 13:47

Gökbilimciler güneş sisteminin ötesinde pamuk şeker kadar kabarık ve hafif yeni bir gezegen keşfetti. WASP-193b isimli Güneş dışı gezegen ya da "ötegezegen", Jüpiter'in yaklaşık 1,5 katı genişliğinde olmakla birlikte kütlesinin onda birinden biraz fazlasına sahip.

Şimdiye kadar keşfedilmiş 5 bin 400'den fazla ötegezegen olduğu biliniyor. Kütlesi sayesinde bunlar arasında en hafif ikinci gezegen olma özelliği taşıyan WASP-193b, yalnızca Neptün benzeri bir gezegen olan Kepler 51d'den cüzi bir miktar daha ağır olarak kayda geçti.

6,2 GÜNDE TAM TURU

Dünya'dan yaklaşık 1.200 ışık yılı uzaklıkta bulunan ötegezegen, kendi yıldızının 10,13 milyon kilometre uzağında dönüyor ve bir tam turunu 6,2 günde bitiriyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) doktora sonrası araştırmacısı Khalid Barkaoui, "Bu kadar küçük bir yoğunluğa sahip bu dev nesneler çok nadir bulunur." "Kabarık Jüpiterler adı verilen bir gezegen sınıfı var ve bunların ne olduğu 15 yıldır bir muamma. Bu da o sınıfın uç bir örneği" dedi.

MIT ekibi, biri kuzey yarımkürede, diğeri güney yarımkürede olmak üzere iki robotik gözlemevi ve teleskop dizisinden oluşan Geniş Açılı Gezegen Arama (WASP) sistemini kullanarak WASP-193b'yi buldu.

WASP, gezegeni, yıldızının önünden geçerken ya da "geçiş yaparken" yıldız ışığında meydana gelen küçük düşüşleri kullanarak tanımladı. Bu geçişler aynı zamanda araştırmacıların gezegenin artı Jüpiter büyüklüğünü ve yörünge periyodunu (yıldızının etrafındaki bir turunu ne kadar sürede tamamladığını) belirlemelerini sağladı.

Araştırmacılara göre WASP-193 b'nin yoğunluğun santimetreküp başına 0,059 gram olurken, pamuk şekerin yoğunluğu ise santimetre küp başına yaklaşık 0,05 gram seviyesinde bulunuyor.