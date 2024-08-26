Arc Search, Android'e geliyor! Google Chrome ve Safari'de bile bulunmayan özelliği gündem oldu

26 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:24

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iOS ve Windows'ta niş bir tarayıcı olarak bilinen Arc Search, resmi olarak Android'e geliyor. Alternatif tarayıcıların bolca bulunduğu Android ekosistemine katılacak bu yeni oyuncu, minimalist tasarımı ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.

ARC SEARCH NEDEN ÖNEMLİ?

Arc Search, dikkat dağıtmayan ve akıcı bir tarayıcı deneyimi sunmak için geliştirildi. Bu tarayıcının en dikkat çeken özelliği, kullanıcılara özet bilgiler sunan "Benim İçin Gez" işlevi. Bu özellik, birden fazla web sitesinden alınan bilgileri tek bir sayfada özetleyerek sunabiliyor.

Chrome ve Safari gibi popüler tarayıcılarda bile olmayan bu özellik, internet yayıncıları tarafından ana linkin trafiğini azaltacağına dair eleştirilse de, Arc Search'ün bu işlevi, Google Gemini veya ChatGPT’nin sunduğu konu özetlerine oldukça benziyor.

TARAYICIDA ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖZELLİKLER

Arc Search, yalnızca yapay zeka destekli özellikleriyle değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini iyileştiren diğer işlevleriyle de dikkat çekiyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Eski sekmeleri otomatik arşivleme: Bu özellik, tarayıcı geçmişinizi düzenli tutmanıza yardımcı oluyor.

Yerleşik reklam engelleyici: Kullanıcıları takip edici yazılımlardan koruyarak daha temiz ve hızlı bir tarayıcı deneyimi sunuyor.

Mobil cihazlar için optimize edilmiş: Hızlı klavye erişimi ve net bir okuma modu gibi özellikler, tarayıcının mobil kullanımını daha da kolaylaştırıyor.

ARCH SEARCH, ANDROİD'E NE ZAMAN GELECEK?

Arc Internet'in resmi Threads hesabından paylaşılan bir video uygulamanın Google Pixel cihazında çalıştığını gösteriyor ve tarayıcının "yakında" geleceğini belirtiyor. Ancak tam olarak hangi tarihte Android cihazlara sunulacağına dair henüz bir bilgi verilmiş değil.