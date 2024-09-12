Arda Güler, FC 25 reytingine sinirlendi! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

12 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:18

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, EA Sports FC 25'teki şut reytinginin düşük olmasına tepki gösterdi. Real Madrid'in YouTube kanalında yayınlanan videoda Güler, reytinginin beklediğinden daha düşük olduğunu öğrenince FC 25 yapımcılarına tepki gösterdi.

Futbol​ dünyası EA FC 25'in piyasaya sürülmesini heyecanla beklerken, oyunun bazı özellikleri şimdiden tartışılmaya başladı. En son eleştiriyi ise Real Madrid​'in genç yıldızı Arda Güler​ yaptı. Milli oyuncumuz, oyundaki reytingine ilişkin bir video sırasında şaşkınlığını dile getirdi.

ARDA GÜLER​, FC 25 REYTİNGİNE SİNİRLENDİ

Kulübün paylaştığı bir videoda Arda Güler​'e oyundaki şut reytingi soruldu. Geçtiğimiz sezon sergilediği etkileyici performansı hatırlatan Arda, "Şut reytingim 85 olabilir. Sonuçta 6 şut, 6 gol attım" şeklinde kendinden emin bir tahminde bulundu. Ancak gerçek reytingi öğrenince şoke oldu: Şutu sadece 73 olarak belirlenmişti.

Bu durum karşısında Arda, gülerek EA FC 25 yapımcılarına tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu adamların maç izlediğini sanmıyorum."

EA, TÜRK OYUNCULARDAN DA TEPKİ YAĞDI

Arda Güler​, FC 25 reyting​ puanına tepki gösterme konusunda yalnız kalmadı. Türk futbolseverler de Electronic Arts'ın Güler'e haksızlık yaptığını savundu ve Arda Güler​'in genel reyting​ puanının en az 80 olması gerektiğini söyledi. Hatta "Arda mahkemeye verse kazanır" diyenler de oldu.

EA SPORTS FC 25 FİYATLARI

Standart Sürüm (Steam) 69,99 dolar

Ultimate Sürüm (Steam) 99,99 dolar

Standart Sürüm (PS4, PS5, Xbox) 2.899,99 TL

Ultimate Sürüm (PS4, PS5, Xbox) 4.000 TL

EA SPORTS FC 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC25, 27 Eylül 2024 tarihinde PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında kullanıma sunulacak. Ön sipariş verenler, 20 Eylül'den itibaren oyuna erişebilecek.