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 | Ömer Faruk Dogan

Arkadaşlarını "yiyerek" güçlenen akıllı robot geliştirildi: İşte ürküten anlar

Bilim insanları, diğer robotların parçalarını kullanarak kendini onarabilen ve performansını artırabilen "Truss Link" teknolojisine sahip bir robot geliştirdi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 14:22

Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, diğer robotların parçalarını kullanarak kendini onarabilen, yeniden yapılandırabilen ve performansını artırabilen bir robot geliştirdi.

"Truss Link" adı verilen manyetik uçlara sahip olan robot, bilim insanlarının "robot metabolizması" olarak adlandırdığı bir süreçten geçerek, düz bir formdan 3 boyutlu bir yapıya evrilebiliyor. Daha da ilginci, etrafındaki bozulmuş ya da terk edilmiş robotların parçalarını algılayarak kendi sistemine entegre edebiliyor.

Böylece hem eksik parçalarını tamamlıyor hem de işlevini kaybetmiş bileşenlerini değiştirerek performansını artırmış oluyor.

Arkadaşlarını "yiyerek" güçlenen akıllı robot geliştirildi: İşte ürküten anlar

BAŞKA BİR ROBOTUN UZVUNU 'BASTON' YAPTI

Euronews'in haberine göre, araştırma ekibi tarafından yayınlanan bir videoda, Truss Link'in bir robot parçasını "yürüyen baston" gibi kullanarak hareket hızını yüzde 50 oranında artırdığı görülüyor. Bu yeteneğin, özellikle arama-kurtarma operasyonları ya da keşif görevlerinde büyük avantaj sağlayabileceği öngörülüyor.

Arkadaşlarını "yiyerek" güçlenen akıllı robot geliştirildi: İşte ürküten anlar

Projenin baş araştırmacısı Philippe Martin Wyder, "Gerçek özerklik, robotların sadece kendi kendilerine düşünebilmesi değil, aynı zamanda fiziksel olarak da kendilerini sürdürebilmesi anlamına gelir" diye konuştu ve ekledi:

"Robot metabolizması süreci, fiziksel dünyayla dijital bir arayüz sağlıyor. ve yapay zekanın yalnızca bilişsel olarak değil, fiziksel olarak da gelişmesine olanak tanıyor."

Truss Link'in, gelecekte deniz araştırmalarından kurtarma hizmetlerine, hatta dünya dışı yaşam çalışmalarına kadar çığır açabilecek teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği değerlendiriliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

"Robot metabolizması" tam olarak ne anlama geliyor?
"Robot metabolizması", robotların fiziksel olarak da çevreleriyle etkileşime girerek kendilerini yeniden inşa edebilmesi anlamına geliyor.
ETİKETLER
#robotik
#yapay-zeka
#Robot Metabolizması
#Özelleşen Robotlar
#Kendini Onaran Robotlar
#Teknoloji
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