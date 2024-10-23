Arm'dan Qualcomm'a büyük darbe: Android akıllı telefon sektörü çökebilir

23 Ekim 2024 10:19 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:19

Arm, Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri üretebilmesi için gerekli olan çip tasarım lisansını kaldırıyor. İki şirket arasındaki iki yıllık anlaşmazlık nedeniyle alınan bu karar, Snapdragon işlemcilerin geliştirilmesini durduracak. Android akıllı telefon sektörü de çökebilir.

Mobil işlemci teknolojisinin öncülerinden Arm, sektörün dev ismi Qualcomm​'a karşı çok önemli bir hamle yaptı. Bloomberg'in haberine göre Arm, Qualcomm'un çip tasarımı yapabilmesi için kullandığı lisansını iptal ediyor. Kararın, Qualcomm'un Snapdragon​ işlemcileri üretmesini engelleyeceği veya büyük oranda sekteye uğratacağına inanılıyor.

Arm'ın kararı Android akıllı telefon sektörü için de potansiyel bir felaketin habercisi. Zira Snapdragon işlemciler, Samsung'dan Xiaomi'ye, Oppo ve Realme dahil olmak üzere şu anda akla gelmeyen birçok akıllı telefon modelinde kullanılıyor. Arm lisansı iptal edilirse, Qualcomm çip üretimini durdurmak zorunda kalabilir ve Snapdragon işlemcili telefonlar artık çıkmayabilir.

ARM, QUALCOMM'A 60 GÜN SÜRE VERDİ

Arm, Qualcomm'a karşı 2022 yılında başlattığı bir dava ile şirkete yönelik ağır suçlamalar yöneltmişti. Qualcomm'un 2021'de satın aldığı Nuvia isimli çip tasarım firmasının, yapılan sözleşme şartlarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Şirket şimdi ise bu anlaşmazlıkta önemli bir adım atarak Qualcomm'un Arm tabanlı çip tasarımı yapmasına izin veren lisansı iptal edeceğini duyurdu.

Qualcomm'a durumu çözmesi için 60 günlük bir süre tanıyan Arm, bu süre içinde çözüm bulunamazsa Qualcomm'un işlemci geliştirme yetkisini ortadan kalkacak. Böyle bir durum olursa, Qualcomm yeni Snapdragon işlemcilerini piyasaya süremeyeceği gibi mevcut modelleri de piyasadan çekebilir.

QUALCOMM'DAN SERT CEVAP

Qualcomm cephesinden Arm'ın bu hamlesine sert bir cevap geldi. ABD'li şirket, yaptığı açıklamada, "Aralık ayındaki duruşma yaklaşırken gündeme gelen bu çaresiz manevra, yasal süreci sekteye uğratma girişimi gibi görünüyor. İddialar tamamen temelsiz. Arm'ın rekabete aykırı davranışlarına müsamaha gösterilmeyecek" diye konuştu.