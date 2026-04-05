Artemis 2’de tuvalet sorunu büyüyor

Astronotlar için bu anın duygusal bir karşılığı da vardı. Ay’ı artık çıplak gözle görmek mümkün.

Görev uzmanı Christina Koch, kenetlenme kapağından baktıklarında Ay’ın net şekilde göründüğünü söyledi. Koch’un sözleri biraz da o anın heyecanını yansıtıyordu:

“Şu anda kenetlenme kapağından Ay'ı görebiliyoruz. Çok güzel bir manzara. (Ay’ın) uzak tarafını giderek daha fazla görüyoruz ve burada olmak gerçekten heyecan verici.”

Planlara göre ekip 6 Nisan’da Ay’ın arka tarafından dolanacak. Bu manevra sırasında Orion’un Dünya’dan uzaklığı 406 bin 773 kilometreye ulaşacak.

Bu gerçekleşirse insanlığın uzayda ulaştığı en uzak mesafe rekoru kırılmış olacak. Önceki rekor, 1970 yılında Apollo 13 astronotlarının ulaştığı yaklaşık 400 bin kilometreydi.