Artemis 3 ile Ay'a dönüş başlıyor: NASA, iniş bölgelerini ilk kez açıkladı

03 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:38

NASA, 2026'da Ay'ın güney kutbuna astronot göndermeyi hedefleyen Artemis 3 görevi için dokuz potansiyel iniş bölgesini belirleme sürecini tamamladı. İnsanlığın Ay'a dönüşünü sağlayacak görev başarılı bir şekilde gerçekleşirse, astronotlar Ay'da bir hafta boyunca yaşayacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotları en erken 2026 yılında Ay​ yüzeyine geri göndermeyi amaçlayan Artemis 3 görevi için Ay'ın güney kutbuna yakın potansiyel iniş alanlarının listesini belirledi. NASA​'dan yapılan açıklamada, bu bölgelerin rastgele değil belirli kriterlere göre seçildiği belirtildi.

9 BÖLGE, GÜNEŞ SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLER SAĞLAYABİLİR

NASA'ya göre, kısa listeye alınan dokuz bölge jeolojik açıdan çeşitlilik gösteriyor ve her biri kayalık gezegenler, Ay kaynakları ve Güneş sisteminin tarihi hakkında yeni bilgiler sağlama potansiyeline sahip. Aday bölgelerdeki belirli konumların Artemis 3'ün hedef fırlatma tarihleri belirlendikten sonra seçileceği, çünkü bu tarihlerin "yörünge yollarını ve yüzey ortamı koşullarını belirleyeceği" de vurgulandı.

Washington D.C.'deki NASA Genel Merkezi'nde Gezegen Bilimi Bölümü'nde Ay jeoloğu olarak görev yapan Sarah Noble, konuyla alakalı açıklamada, "Bu iniş bölgelerinden herhangi biri inanılmaz bilimsel faaliyetler gerçekleştirmemizi ve yeni keşifler yapmamıza olanak sağlayacak" dedi.

ARTEMİS 3 GÖREVİ NEREYE İNECEK?

Artemis 3 görevi, Ay'ın güney kutbu yakınlarında Güneş ışığını hiç görmeyen bölgelere yeterince yakın iniş yapmayı hedefliyor. Kalıcı olarak gölgelenmiş bölgeler olarak bilinen bu tür yerlerde, bilim insanları milyarlarca yıldır dağılmamış buz katmanlarının Güneş sisteminin tarihi hakkında ipuçları barındırabileceğini ve astronotlara yaşam destek sistemleri ve roket yakıtı sağlayabileceğini düşünüyor.

Güncellenen bölgelerdeki araziler aynı zamanda SpaceX'in Ay yörüngesine kenetlenmiş Orion uzay aracından iki astronotu Ay'ın yüzeyine taşıyacak olan Starship İnsan İniş Sistemi (HLS) tarafından yapılacak inişleri de destekliyor. Starship HLS, mürettebatın Ay'da bir hafta boyunca kalacakları süre boyunca yaşam alanı olarak hizmet vermek üzere tasarlanıyor.