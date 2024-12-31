Artık arkadaşlıklar da "yapay" olacak: Facebook'ta yeni dönem başlıyor

31 Aralık 2024 11:34 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:41

Meta, Facebook'ta gerçek bir kullanıcı gibi etkileşim kurabilen ve içerik üretebilen yapay zeka botlarını devreye sokmayı planlıyor. Bu botlar sahte haberlerle mücadele etmekten tartışmaları yatıştırmaya kadar pek çok konuda kullanıcılara "yarenlik" edecek.

Sosyal medya şirketi Meta​, Facebook​'taki kullanıcılarla gerçek bir insan gibi etkileşime girebilen yapay zeka botlarını kullanıma sunmayı planlıyor. Bu hesaplar kendi Facebook profil sayfalarına sahip olmakla kalmayacak, aynı zaman da içerik bile üretebilecekler.

Financial Times'ın haberine göre, Meta'nın Üretken Yapay Zeka Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Connor Hayes, bu potansiyel özellik hakkında şunları söyledi:

"Bu yapay zekaların zaman içinde platformlarımızda hesaplarla aynı şekilde var olmasını bekliyoruz. Biyografileri ve profil resimleri olacak ve platformda yapay zeka tarafından desteklenen içerik üretip paylaşabilecekler."

YAPAY ZEKA BOTLARI NE İŞE YARAYACAK?

Bu gelişmenin kullanıcılar tarafından büyük ölçüde olumsuz karşılanması muhtemel olsa da, bazı potansiyel olumlu yanları da bulunuyor. Örneğin Facebook gibi sosyal medya platformlarında çok fazla sahte haber mevcut; Meta'nın yapay zeka botu, bir sahte haber paylaşımının yorumlarında devreye girip içeriğin doğru olmadığını size bildirebilecek.

Sosyal medya aynı zamanda zaman zaman çok çetin ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmaların merkezi haline de gelebiliyor. Düşünün ki, tam bir kişiyle tartışırken bir anda yapay zeka botu devreye girip ortamı yatıştırmaya çalışabilir. Ancak Meta'nın dikkatli olması gereken bazı noktalar da yok değil.

Botların yerleşik koruma mekanizmaları bulunuyor olsa da, bunlar bazen aşılabiliyor. Facebook botları söz konusu olduğunda, içeriğin çocuk dostu kalmasını sağlamak özellikle önemli, çünkü birçok çocuk platformu kullanıyor. Ayrıca bu botların isimlerinin veya profil resimlerinin yanında yapay zeka olduklarını açıkça belirtmek için bir işaret taşıması gerekiyor.

Facebook'un itibarına olan etkisi konusunda da dikkatli olması gerekiyor. Facebook'un en öne çıkan özelliği, başka hiçbir şirketin başaramadığı şekilde milyarlarca insanı ve kurumu platformuna çekmeyi başarmış olması. Eğer platformu yapay zekayla doldurmaya başlarsa, insanlar ilgisini kaybedebilir ve platformdan uzaklaşabilir.