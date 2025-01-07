Artık çoraplarınızı toplamanız gerekmeyecek: Robot süpürge o işi de halletti

07 Ocak 2025 09:55 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:56

Robot süpürgeler her boyuttaki odayı temizleyebilse de yerdeki çorap gibi küçük eşyaları toplamakta yetersiz kalıyor. Roborock'un CES 2025'te tanıttığı Saros Z70, beş eksenli robot koluyla bu eksikliği giderdi. 300 gramdan hafif nesneleri toplayabilen bu modelin fiyatı da açıklandı.

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Robot süpürge üreten Çinli bir firma olan Roborock, CES 2025 etkinliğinde yeni modeli Saros Z70'i tanıttı. Saros Z70, standart süpürge işlevlerine ek olarak bir robot kol ile donatılan ilk ticari modellerden biri olma özelliği taşıyor. Şirket bu yeniliği "robot süpürge evrimindeki bir sonraki büyük adım" olarak tanımlıyor.

300 GRAMDAN HAFİF ÇAMAŞIRLARI YAKALIYOR

Saros Z70'in en dikkat çekici özelliği, süpürgenin üst kısmından açılan beş eksenli robot kolu. Bu kol, nesneleri kaldırmak, engelleri temizlemek ve 300 gramdan hafif çamaşır gibi küçük eşyaları toplamak için tasarlandı. Robot kol, entegre bir kamera ve sensörler yardımıyla çevresini algılayarak karmaşık hareketler gerçekleştirebiliyor.

Süpürge, önce zemini temizlemek için standart bir geçiş yapıyor ve ardından kolunu kullanarak nesnelerle etkileşime giriyor.

Robot süpürge teknolojisinde bu tür bir kolun kullanımı, daha önce maliyet ve hassasiyet sorunları nedeniyle yaygınlaşamamıştı. Ancak son yıllarda üretim maliyetlerinin ve sensör fiyatlarının düşmesi, bu tür yeniliklerin uygulanırlığını artırdı. Ancak buna rağmen Saros Z70'in 1600 dolarlık fiyat etiketiyle hâlâ çoğu tüketici için "lüks" kategorisinde olduğu belirtiliyor.