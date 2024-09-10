Artık düşünceleri konuşmaya çevirecek! Bilim insanları yeni arayüz keşfetti

10 Eylül 2024 15:52 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:53

Dünyada teknolojik alanda çeşitli çalışmalar yapan bilim insanları düşüncelerimizi konuşmaya dökecek bir arayüz üzerinde çalıştı. Çalışmanın ALS hastalarına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Arayüz, ALS ve benzeri hastalıklarla uğraşan hastalar için daha geniş çapta kullanılabilir.

Bilim insanları teknolojik araştırmalarına yenisini ekledi. UC Davis araştırmacıları yeni bir arayüz geliştirdi. Arayüzün insanın düşüncelerini doğru bir şekilde okuyabiliyor ve konuşmaya döndürebiliyor. Bu yeni beyinden konuşma teknolojisinin ALS gibi konuşma engelli kişilerin yeniden konuşmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

New England Journal of Medicine’de yayınlan yeni bir çalışma, teknolojinin hayata geçirilmesine yardımcı olduğunu özetliyor.

ALS HASTALARINA YARDIMCI OLACAK

Çalışmaya katılan Casey Harrell, çalışmaya katılmadan beş yıl önce Lou Gehrig Hastalığı olarak da bilinen amiyotrofik lateral skleroz (ALS) belirtileri göstermeye başladı. Hastalığın vücudu üzerindeki etkisi nedeniyle Harrell kısa sürede ailesiyle, arkadaşlarıyla ve etrafındakilerle etkili bir şekilde iletişim kuramaz hale geldi.

DAKİKADA 160 KELİME İLETİLEBİLİR

Ortalama bir insan, konuşarak dakikada yaklaşık 160 kelime iletebilir. Ancak ALS sebebiyle Harrell, konuşması sırasında ortalama olarak dakikada yalnızca yaklaşık 5-6 doğru kelime söyleyebiliyordu. Yeni beyinden - konuşmaya teknolojisinin beynine yerleştirilmesinin ardından Harrell’in iletişim kurma yeteneği büyük ölçüde gelişti.