Artık her film Türkçe olacak: VLC'ye otomatik altyazı oluşturma ve çeviri özelliği!

10 Ocak 2025 10:44 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:58

VLC medya oynatıcısının sahibi VideoLAN, yapay zeka destekli gerçek zamanlı altyazı oluşturma ve çeviri özelliklerini tanıttı. Üstelik bu yenilikler internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, cihaz üzerinde çalışacak.

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Dünyanın en popüler açık kaynaklı medya oynatıcılarından biri olan VLC, 6 milyar indirme barajını aşarak büyük bir başarıya imza attı. CES 2025 etkinliğinde konuşan VideoLAN ekibi, bu dönüm noktasını kutlarken, VLC'nin kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunacak yapay zeka​ destekli yeni özelliklerini tanıttı.

YAPAY ZEKA, ALTYAZI OLUŞTURUP FARKLI DİLLERE ÇEVİRECEK

VideoLAN ekibinin duyurusuna göre, VLC medya oynatıcı, yakında yapay zeka teknolojisi sayesinde videoları gerçek zamanlı olarak analiz ederek otomatik altyazı oluşturacak. Ayrıca bu altyazılar farklı dillere de çevrilebilecek. Özelliğin en güzel tarafı ise; tüm bu işlemleri cihaz üzerinde yerel olarak çalışan açık kaynaklı yapay zeka modelleri aracılığıyla gerçekleştirmesi.

Bu sayede kullanıcılar, altyazı oluşturma ve çeviri işlemleri için internet bağlantısına veya bulut hizmetlerine ihtiyaç duymayacak. Ekip, bu yeni özelliğin hangi sürümde sunulacağını henüz açıklamadı.

VLC, 1996 yılında Fransız bir üniversitenin öğrencileri tarafından bir araştırma projesi olarak başlatıldı. Açık kaynaklı yapısı sayesinde yıllar içinde büyük bir topluluk tarafından desteklenerek bugünlere ulaştı. Ücretsiz bir yazılım olarak, geniş format desteği ve kullanıcı dostu arayüzüyle dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin favori medya oynatıcısı oldu.

VideoLAN Başkanı Jean-Baptiste Kempf, bir LinkedIn gönderisinde, akış platformlarının yükselişine rağmen VLC'nin aktif kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.