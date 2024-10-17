Artık hiçbir anlamı kalmadı! X'in kişi engelleme özelliği eskisi gibi olmayacak

17 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:27

X (Twitter) platformu, bugün yaptığı resmi bir duyuruyla engelleme özelliğini değiştireceğini açıkladı. Şu ana kadar kullanıcılar, paylaşımlarını engelledikleri kişilerden gizleyebiliyordu. Bu durum, kullanıcıların "engellemenin hiçbir anlamı kalmadı" şeklinde tepki gösterdiği bir güncellemeyle değişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X, kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişiklik hayata geçiriyor. Şirketin resmi açıklamasına göre, kullanıcıların uzun süredir alışık olduğu engelleme​ sistemi köklü bir şekilde değiştirilecek. Yeni düzenleme, platformda aktif olan birçok kullanıcıyı rahatsız etmiş durumda.

X PLATFORMUNDA ENGELLEME TARİH Mİ OLUYOR?

Esas olarak, engelleme mekanizmasının değişeceği haberi yaklaşık bir ay önce gündeme gelmişti. X (Twitter)​ sahibi Elon Musk​, yaptığı son açıklamayla bu değişikliğin detaylarını netleştirdi. Musk'ın açıklamalarına göre, platformda mesajlaşma bölümü haricindeki tüm kullanıcı engelleme işlemleri artık geçerli olmayacak ve bir kullanıcıyı engellemek artık bir özellik olarak sunulmayacak.

Peki engellemenin yerine ne gelecek? Aslında teorik olarak hâlâ bir kişiyi blocklamak mümkün. Ancak artık gönderileriniz herkese açık ise engellediğiniz hesaplar bunları görmeye devam edebilecek fakat beğenme, yanıtlama, yeniden paylaşma gibi özellikleri kullanarak etkileşimde bulunamayacak.

X, yaptığı açıklamada "Bugün kullanıcılar engelledikleri kişilerle ilgili zararlı veya özel bilgileri paylaşmak ve gizlemek için engellemeyi kullanabilir. Kullanıcılar bu güncellemeyle böyle bir davranışın gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilecek ve daha fazla şeffaflık sağlanacak" diye konuştu.