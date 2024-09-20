ASELSAN, kara ve deniz sistemleri ile ihracat sözleşmelerine imza attı! Anlaşmanın değeri dudak uçuklattı

20 Eylül 2024 14:37 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:37

ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle stratejik ihracat sözleşmelerine imza attı. Anlaşma kapsamında, kara ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemleri, radar, ataletsel navigasyon çözümleri, dost-düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitleri yer alıyor. İşte anlaşmanın toplam değeri!

Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden ASELSAN​, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle stratejik açıdan önemli ihracat​ anlaşmalarına imza attı. Anlaşma, hem ASELSAN'ın uluslararası alandaki güçlü konumunu pekiştirecek hem de Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel etkisinin artmasında rol oynayacak.

ASELSAN'IN İHRACAT SÖZLEŞMELERİ NELERİ İÇERİYOR?

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin kara ve deniz platformları için bir dizi stratejik silah ve elektronik sistem satışına yönelik yeni ihracat sözleşmelerine imza attığı belirtildi. Şirket, bu sözleşmelerin içeriğinde özellikle uzaktan komutalı silah sistemleri, radar​, ataletsel navigasyon çözümleri, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan çözümleriyle dikkat çekiyor.

İhracat sözleşmelerinin toplam değerinin, 44 milyon 397 bin 467 dolar olduğu bilgisi, açıklamada verilen bilgiler arasında yer alıyor. ASELSAN'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle kara platformları için uzaktan komutalı silah sistemi ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemi, radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 44 milyon 397 bin 467 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır."