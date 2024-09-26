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ASELSAN'a İstanbul'da yoğun ilgi! KAAN'da kullanılacak kask dikkat çekti

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:17

Türk savunma sanayisinin dev firmalarından ASELSAN, İstanbul AirShow'da ziyaretçiyle buluştu. Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak kask yoğun ilgi gördü.

Yerli ve milli savunma​ sanayi projelerinin büyük ilgi gördüğü sistemleri İstanbul AirShow'da ilgi gördü. Savunma alanında dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalarını sürdüren ASELSAN​, ziyaretçilere 14'üncü kez kapısını açan İstanbul AirShow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'nda yer aldı.

KAAN​'DA KULLANILACAK TULGAR İLGİ GÖRDÜ

Fuarda, görev bilgisayarı, akıllı kokpit gösterge sistemleri, TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi, navigasyon sistemleri, Aviyonik Haberleşme Cihazları ziyaretçilerle buluştu.

ASELSAN'a İstanbul'da yoğun ilgi! KAAN'da kullanılacak kask dikkat çekti - 1. Resim

Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak TULGAR kaska monteli gösterge sistemi ve genel maksat helikopterlerin de kullanılacak kokpit ilgi gördü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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