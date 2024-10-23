ASELSAN'dan yeni nesil anti-drone sistemi: BUKALEMUN, düşman dronlarına Türk bayrağı çizdiriyor

23 Ekim 2024 13:49 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:51

ASELSAN, SAHA EXPO Fuarı'nda yeni nesil anti-drone sistemlerini tanıttı. Özellikle dikkat çeken BUKALEMUN GNSS Aldatma Sistemi, düşman dronlarını yanıltarak operatörlerin ekranında Türk bayrağı çizdirebilmesiyle ilgi topladı. Ayrıca KORKUT 25 mm Yakın Hava Savunma Sistemi ve KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi gibi diğer teknolojiler de mini ve mikro İHA tehditlerine karşı etkili çözümler sundu.

Türk savunma sanayiinin lider şirketlerinden ASELSAN​, drone tehditlerine karşı geliştirdiği yeni nesil anti-drone sistemlerini İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO​ Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıttı. Askeri alanda oyunun kurallarını değiştirecek teknolojilerden olan sistemler arasında, özellikle BUKALEMUN GNSS Aldatma Sistemi, fuarda büyük ilgi gördü.

"BUKALEMUN", DÜŞMANLARI TÜRK BAYRAĞI İLE TANIŞTIRIYOR

ASELSAN'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği BUKALEMUN, düşman insansız hava araçlarının (İHA) mevcut konumunu yanıltarak operatörlerin ekranında istenilen bir konum ve güzergah göstermeyi başarıyor. Böylece düşman dronları etkisiz hale getirilebiliyor ya da yanıltıcı bilgilerle yönlendirilebiliyor.

Özellikle dikkat çeken bir özellik ise, sistemin düşman dronlarına havada Türk bayrağı çizdirebilmesi. Sistem, hedef İHA'nın konumunu bozarak ay-yıldızımızı operatörün ekranında gösterebiliyor.

SAHA EXPO'da sergilenen diğer anti-drone sistemleri arasında KORKUT 25 mm Yakın Hava Savunma Sistemi, KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi ve SEDA 100-Cuav Akustik Drone Tespit Sistemi de yer aldı.

Günümüzün değişen askeri şartlarına karşı harp sahasında sıkça kullanılan drone tehdidine karşı geliştirilen ASELSAN sistemleri, kahraman Mehmetçiğin gücüne güç katacak. Tüm dünyada giderek büyüyen bir sorun olan mini ve mikro drone tehdidine karşı geliştirilen ASELSAN'ın ürünlerinin uluslararası arenada da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

KORKUT 25 İNSANSIZ KULESİ, ZIRHLI KARA HEDEFLERİNE KARŞI

KORKUT 25 insansız kulesi, öncelikle zırhlı kara hedeflerine karşı geliştirildi. Taktik araçlara entegrasyon için mükemmel bir uyum sağlayan KORKUT 25, 4x4, 6x6 ve 8x8 tekerlekli veya paletli araçlara monte edilebiliyor. KORKUT 25, kırsal ortamlardaki mini ve mikro İHA tehditlerini de etkisiz hale getirmeyi amaçlayan özgün tasarımıyla öne çıkıyor.

KORKUT 25, ASELSAN tarafından geliştirilen 25 mm parçacıklı mühimmat ile birlikte harici sensörlerden bilgi aldıktan sonra İHA tehditlerine işlevsel ve fiziksel imha kabiliyetine sahip. Jiroskopla stabilize edilmiş yapısı, uzaktan komuta özelliği, yüksek çözünürlüklü kızılötesi kameraları, lazer mesafe bulucu, otomatik hedef tespit ve takip fonksiyonu, yüksek atış hassasiyetine sahip gelişmiş otomatik balistik hesaplaması ile KORKUT 25, tüm savaş şartlarına uygun olarak tasarlandı.

Kapsamlı gözetleme, harici sensörlerle entegrasyon ve uzaktan kontrol yetenekleri sayesinde KORKUT 25, nişancının durumsal farkındalığını artırırken, İHA tehditlerinden kaynaklanan zafiyet saldırılarını da büyük ölçüde azaltıyor. KORKUT 25, hareket halindeyken mini ve mikro İHA tehditlerini tespit etme yeteneğine sahip olduğundan mobil birimlere önemli ölçüde koruma sağlıyor.

BUKALEMUN sistemi de son zamanların en etkili silahı haline gelen drone tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin taktik sahadaki gözü kulağı olacak. GNSS bantlarında aldatma yeteneğine sahip olan BUKALEMUN ile Multi-GNSS bantlarında aldatma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu sınıfta bilinen ilk sistem olan BUKALEMUN ile statik ve dinamik (radar benzeri hedef konum belirleme sistemleri ile bütünleşik yapıda çalışarak) senaryolar dahilinde görece uzun mesafelerden aldatma işlevi başarıyla gerçekleştirilebiliyor.

KANGAL FPV, ASKERİ TESİSLERİ VE DEVLET KURUMU BİNALARINI KORUYACAK

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojisiyle geliştirilen KANGAL FPV de askeri tesislerin, üslerin, devlet kurumu binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının ve kontrol noktalarının drone ve mini İHA'lara karşı korunmasını sağlıyor. KANGAL, güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek, araçların seyri ve duraklaması sırasında muhtemel risklere karşı koruma sağlıyor. FPV sınıfındaki İHA tehditleri giderek yaygınlaşırken, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da sıkça gözlemleniyor.

Söz konusu tehdit sınıfındaki ürünler, hedef küme birlik/üs bölgesi/kritik tesislerin yanı sıra insanlar ve kara araçları üzerinde de ciddi risk teşkil ediyor. Savaş bölgelerinde günde en az binli adetli sayılarda düşük maliyetlerle üretildiği bilinen FPV tehditlerinin, karşı tedbir sistemleri ile etkisiz hale getirilmesi zorunluluk taşıyor. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen KANGAL-FPV sistemi ile FPV tehditleri uygulanan elektronik taarruz yöntemleri ile bertaraf edilebiliyor.

Mini ve mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal ortamda etkisiz hale getirmek için geliştirilmiş olan İHTAR sistemi, kritik tesislerin ve üs bölgelerinin korunması, sınır güvenliği, kamu güvenliği ve kalabalık organizasyonların korunmasında kullanılıyor. Üzerinde elektro-optik ve radar gibi çeşitli sensörlerin entegre çalıştığı İHTAR sistemine SEDA 100-cUAV sistemi de entegre edilerek, mini/mikro İHA'ların tespiti için ilave yetenek kazandırıldı.

SEDA 100-cUAV sistemi, üzerindeki hassas tanımlanmış ve yerleştirilmiş mikrofonlar ile ortamı dinleyerek, ortamda yer alan FPV'ler dahil olmak üzere sabit ve döner kanatlı İHA tehditlerini farklı menzillerde tespit etmeye yarayan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bu sistem muadillerine göre daha uzun menzillerde İHA tespiti yapabiliyor.