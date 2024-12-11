Askeri gizlilik çöktü! ABD'nin şok edici UFO fotoğrafları internete düştü

11 Aralık 2024 15:00 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 15:10

ABD ordusuna ait olduğu iddia edilen ve farklı UFO türlerini gösteren gizli görüntüler internete sızdırıldı. "Immaculate Constellation" adlı gizli bir programla bağlantılı olduğu öne sürülen bu görseller, askeri sensörlere müdahale edebilen ve sıradışı manevralar sergileyen araçları gösteriyor.

ABD​ askeri gözlemlerine ait olduğu iddia edilen bir grup UFO​ görüntüsü, kimliği belirsiz bir kaynak tarafından internete sızdırıldı. Görseller, ABD'nin gizli bir UFO programı olduğu öne sürülen "Immaculate Constellation" ile bağlantılı olarak tartışma başlattı. Programın, en üst düzey gizli UFO verilerini toplamak ve saklamak için kurulduğu iddia ediliyor.

FARKLI UFO GÖRSELLERİ BULUNUYOR

Sızdırılan siyah-beyaz fotoğraflar, farklı şekillerde UFO'ları içeriyor: haç biçimindeki "cruciform" araçlar, bumerang şekilli uçan kanatlar, yüzen bir "sıcak" küp ve klasik uçan daireler. Görsellerin, askeri "heads-up display" (gösterge ekranları) tarafından çekilen kızılötesi ve termal kamera görüntülerinden alındığı belirtiliyor. Ancak hassas ulusal güvenlik çıkarlarını korumak adına görüntülerde bazı bilgilerin sansürlendiği ifade edildi.

Görüntüler ilk olarak, "Strange Mysteries" adlı bir YouTube kanalını yöneten Nathan Latvaitis tarafından yayınlandı. Latvaitis, sızıntıyı yapan kişinin kimliğini gizli tuttuğunu, ancak bu kişinin "Immaculate Constellation" adlı programın içinde çalıştığını iddia ettiğini belirtti.

Latvaitis takipçilerine, "Bu kişi benden e-posta adresini gizlememi istedi. Ancak size içinde tanımlanabilir hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi. Sansasyonel görüntüler hem UFO'ya inananlar hem de şüpheciler arasında hararetli tartışmalara yol açarken, her iki taraftan da pek çok kişi sızdıran kişinin hikayesini sorguluyor.

Görüntüleri sızdıran kişiyle iki hafta boyunca yazışan Latvaitis ve takipçileri, tasvir edilen araçla ilgili kışkırtıcı ancak doğrulanmamış ayrıntılar verdi.

EODAS GİBİ SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİYOR

Sızıntıyı yapan kişi 30 Kasım'da YouTube'da yayınladığı üçüncü güncellemede "Gözlemlenen UAP'ler geleneksel havacılık kriterlerinin çok ötesinde yetenekler sergiliyor" dedi. Anlattıklarına göre 'haç biçimli' (çapraz şekilli) varlıklar agresif manevralar ve F-35 hayalet savaş uçağındaki gelişmiş sensörlere bir gönderme olarak EODAS gibi sistemleri devre dışı bırakabilecek yüksek enerjili emisyonlar sergiliyor.

'Elektro-Optik Dağıtılmış Diyafram Sistemi'nin kısaltması olan EODAS, üreticisi Raytheon'a göre F-35'in hayalet savaş uçağı pilotlarına 'etraflarındaki her şeyin hızlı ve yüksek çözünürlüklü bir resmini' 360 derecelik bir görüş açısıyla sunan bir sensör paketidir. Her ne kadar sözde 'haç biçimli' UFO'lara karşı çaresiz kalsa da, EODAS'ın geliştirilmiş 'füze tespiti' temel amaçlarından biridir.

Kendisini Immaculate Constellation programının içinden biri olarak tanımlayan kişiye göre "Haç biçimli varlık işlevsel farklılıklara işaret eden farklı davranışlar gösteriyor. Sızıntı yapan kişi bumerang UFO'lar, kareler ve klasik daireler gibi 'bu araçların' neredeyse hepsinin 'trans-ortam seyahati, balistik olmayan hareket ve yerelleştirilmiş yerçekimi manipülasyonu gösterdiğini' belirtmesine rağmen, diğer bazı araç şekilleri hakkında ayrıntılar azdı.

Bu UFO'ların birçoğu insan yapımı sistemlerde sensör arızalarına neden olan ISR (istihbarat gözetleme ve keşif) sistemlerini bozan elektromanyetik 'imzalar' yayarken, geniş bir kategorinin daha az yıkıcı olduğunu söylediler. Sızıntıya göre "Orb" sınıfı UAP'ler minimum EMF (elektromanyetik frekans) paraziti ile gözetlemeye odaklanıyor.

Geçen yıl NASA'ya konuşan ve o dönemde Pentagon'un Tüm Alan Anomali Çözümleme Ofisi (AARO) Başkanı olan eski CIA fizikçisi Dr. Sean Kirkpatrick şunları söyledi: 'Bunları ['metalik küreler'] dünyanın her yerinde görüyoruz.

"AARO EKİBİNE EN SIK BİLDİRİLEN UFO TÜRÜ"

Kariyerinde lazer ve optik fizikçisi olan Dr. Kirkpatrick, bu kürelerin AARO ekibine en sık bildirilen UFO türü olduğunu söyledi. "Ve bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz" diye ekledi. Ancak NASA'ya gönderdiği raporda 'haç biçimli' UFO şekilleri ismen belirtilmemiş ve gözlemlerin yüzde yedisinin çeşitli 'diğer' şekillere girdiği not edilmiştir.

Latvaitis'e gönderdiği e-postada sızıntı yapan kişi, özellikle kendi iddialarını doğrulamak zorunda kalmamak için daha ana akım gazetecilik kuruluşları yerine YouTuber'ı seçtiğini ileri sürdü. Strange Mysteries videosunda gösterilen e-postasında Latvaitis'e "Birçok geleneksel medya kuruluşu kimliğimin ve kimlik bilgilerimin doğrulanmasını isteyecektir. Bu, içerdiği riskler nedeniyle mümkün değil" dedi.