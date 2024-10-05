Askeri turbo fan modülü, TEKNOFEST'e damga vurdu! 7 öğrenci geliştirdi

05 Ekim 2024 13:55 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 13:55

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu'na katılan "İki Mavi Takımı", geliştirdikleri yerli askeri turbo fan modülüyle TEKNOFEST Jet Motor Tasarım Yarışması'nda birincilik kazandı. Proje, 7 öğrencinin, danışmanları Doç. Dr. Doğuş Özkan'ın yoğun çalışmasıyla ortaya çıktı.

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Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, Türkiye'nin yerli savunma teknolojilerinde gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir başarıya imza attı. Okulun bünyesinde kurulan "İki Mavi Takımı", geliştirdikleri "askeri turbo fan modülü" ile havacılık ve uzay teknolojileri dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

ASKERİ TURBO FAN MODÜLÜ, TEKNOFEST'TE SERGİLENİYOR

Öğrenciler, hava araçlarındaki motorun etki kuvvetini artırmaya yönelik tasarladıkları fan modülü ile TEKNOFEST'in Jet Motor Tasarım Yarışması'nda birinciliği elde etti. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergilenen proje, jüri değerlendirmesi sonucu bu başarıyı elde etti.

Projenin arkasında ise 7 öğrenci ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğuş Özkan'ın danışmanlığındaki yoğun bir çalışma yatıyor. İki Mavi Takımı'nın standı, festival boyunca ziyaretçilere kapılarını açtı ve ziyaret edenler, yerli ve milli askeri turbo fan modülü hakkında bilgi aldı.

Takım, 2021 yılından beri TEKNOFEST'e katılıyor. Takım kaptanı Enes Şerefoğlu, festivalde katıldıkları ilk yarışmadan ikinci olarak çıktıklarını belirtti. İkinciliğin ardından 3 yıl üst üste birincilik kazandıklarını ifade eden Şerefoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu'ya, dekanları ve okul komutanlarına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

MODÜL BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLİYOR

TEI-TF6000'nın fan modülünün küçük boyutunu yaptıklarını dile getiren Enes Şerefoğlu, modülü kendilerinin tasarladığını belirtti. "Şu anda sadece TEI, turbo fan modülü üzerine çalışıyor. İlk yerli turbofan uçak motoru TEI-TF6000'nın fan modülünün küçük boyutunu yaptık" diyen kaptan, bu modülün, askeri alandaki dronlar, gemi savar füzeleri ve küçük çaplı İHA'larda kullanılabildiğini anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde iyi bir subay olmayı hedeflediklerinin altını çizen Şerefoğlu, "Bunun ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri çatısında altındaki yerli ve milli projelerde boy göstermek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.