ASML'nin uyarısı çip piyasalarını sarstı: 420 milyar dolarlık değer kaybı

16 Ekim 2024 11:15 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:16

Hollanda merkezli çip üretim ekipmanları üreticisi ASML, geleceğe dair karamsar bir tablo çizerek çip hisselerinde 420 milyar doları aşan bir değer kaybına neden oldu. Şirketin uyarıları, özellikle Nvidia gibi yapay zekâ odaklı firmaların rekor seviyelere ulaşan hisselerini olumsuz etkiledi ve sektörde belirsizliği artırdı.

Dünyanın önde gelen çip üretim ekipmanları üreticisi ASML Holding'in yaptığı açıklamalar, çip hisselerine adeta soğuk duş etkisi oluşturdu. Global piyasalarda büyük bir sarsıntıya neden olan bu gelişme, yatırımcıları zor durumda bıraktı. Çip hisselerindeki değer kaybı 420 milyar doları geçti.

Hollanda​ merkezli ASML, yaz aylarında yaşanan satışların ardından başlayan yükselişi kesintiye uğratan bir uyarı yaptı. Şirketin geleceğe yönelik soğuk bir tablo çizmesi, borsalarda yankı buldu. ABD​ ve Asya borsalarında işlem gören çip hisseleri bu haberle birlikte hızla değer kaybetmeye başladı.

NVIDIA​'NIN REKORUNU GÖLGELEDİ

Çip devi Nvidia, yapay zekâ alanında yeni ürünleriyle kısa süre önce hisselerinde rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Ancak ASML’nin açıklamaları bu olumlu havayı bir anda tersine çevirdi. Nvidia’nın üretimle ilgili endişeleri azalırken ASML’nin yaptığı uyarı, sektördeki toparlanmayı sekteye uğrattı.

ÇİP ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİM

ASML'nin amiral gemisi olarak bilinen çip üretim makineleri, sektörde kritik bir role sahip. Ancak sektörü yakından takip eden uzmanlar, bu makinelerin kullanımında azalma olacağını öngörüyor. International Business Strategies'in CEO'su Handel Jones'a göre, çip üretiminde yeni teknolojiler, bazı üretim adımlarını ortadan kaldırarak maliyetleri düşürebilir. Örneğin Samsung, ASML'nin makinelerini kullandığı adım sayısını üçte bir oranında azaltmayı planlıyor. Bu da çip üretim süreçlerinde önemli bir değişim anlamına geliyor.

Çip üretim sektörü, dünya ekonomisi ve teknoloji dünyası için kritik bir öneme sahip. ASML'nin uyarısı, bu alandaki belirsizliği artırdı. Yatırımcılar, sektördeki bu sarsıntının ne kadar süreceğini ve çip hisselerinin ne zaman toparlanacağını merakla bekliyor.