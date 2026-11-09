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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:55

ASPİLSAN Enerji hızlı şarj cihazı 200 kW gücü ve çift soket imkanı sunuyor

ASPİLSAN Enerji, elektrikli araçlar için geliştirdiği DC hızlı şarj cihazını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Çift soketli cihaz, iki aracı aynı anda şarj edebiliyor ve zorlu hava koşullarında çalışabiliyor.

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Editor
 Simal Güdüm
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ASPİLSAN Enerji hızlı şarj cihazı 200 kW gücü ve çift soket imkanı sunuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:55

ASPİLSAN Enerji, elektrikli araçların şarj ihtiyacına yönelik geliştirdiği yeni DC hızlı şarj cihazıyla dikkat çekti. 120 kW ile 200 kW arasında esnek güç seçenekleri sunan cihaz, çift soket özelliği sayesinde aynı anda iki elektrikli araca hizmet verebiliyor. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, ürünün yalnızca savunma sanayisinde değil, sivil kullanımda da yer bulduğunu belirtti.

ASPİLSAN ENERJİ HIZLI ŞARJ CİHAZI ÖZELLİKLERİ

ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen DC hızlı , 120 kW ile 200 kW arasında değişen güç seçenekleri sunuyor. Yüzde 95'in üzerindeki nominal verimlilik oranına sahip ürün, çift soketli tasarımıyla iki elektrikli aracın aynı anda şarj edilmesine imkan tanıyor.

ASPİLSAN Enerji hızlı şarj cihazı 200 kW gücü ve çift soket imkanı sunuyor

Cihaz, IP54 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımıyla dış etkenlere karşı koruma sağlıyor. Fanlı soğutma sistemi sayesinde sıfırın altında 30 derece ile sıfırın üstünde 50 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor.

Üründe ayrıca kısa devre, aşırı akım ve toprak kaçak akım koruması ile acil durdurma sistemi bulunuyor. Bu donanımlar, cihazın güvenli kullanımına yönelik teknik özellikleri arasında yer alıyor.

ASPİLSAN Enerji hızlı şarj cihazı 200 kW gücü ve çift soket imkanı sunuyor

ASPİLSAN ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, geliştirdikleri DC hızlı şarj cihazının araçlarla iletişim kurarak bilgi alışverişi sağlayabildiğini belirtti.

Cihazın güvenli şarj imkanı sunan bir mühendislik çözümü olduğunu ifade eden Özdemir, ürünün ticari kullanıma uygun şekilde geliştirildiğini söyledi.

Özdemir, şarj istasyonunun çift soketli, sızdırmazlık özelliğine sahip, darbe ve ısı dayanımı yüksek bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Ürünlerimiz, sadece savunma sanayisinde değil aynı zamanda sivil kullanımda da yer buluyor." ifadelerini kullandı.

ASPİLSAN ENERJİ'NİN ŞARJ CİHAZI NERELERDE KULLANILABİLECEK?

ASPİLSAN Enerji'nin geliştirdiği DC hızlı şarj cihazı, savunma sanayisinin yanı sıra sivil kullanım alanları için de tasarlandı. İlgili standartları karşılayacak şekilde geliştirilen ürün, güvenli ve kolay kullanım imkanı sunuyor.

Genel Müdür Ahmet Turan Özdemir, cihazı vatandaşların hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

ETİKETLER
#elektrikli araç
#şarj cihazı
#Aspİlsan Enerji
#Ahmet Turan Özdemir
#Dc Hızlı Şarj Cihazı
#Teknoloji
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