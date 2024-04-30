Assassin’s Creed Mirage, 6 Haziran’da iOS ve iPadOS için çıkış yapacak

30 Nisan 2024 21:17 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:20

Ubisoft'un duyurusuna göre, Assassin’s Creed Mirage, mobil oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Haziran 2024'te piyasaya sürülecek olan oyun, App Store'da yerini alacak ve heyecan verici maceraya başlayacak olan oyuncuları bekleyecek. Fiyat, oynanabilir cihazlar ve detaylar haberimizde!

Ubisoft'un açıklamasına göre, Assassin’s Creed Mirage, 6 Haziran 2024 tarihinde iOS ve iPadOS platformları için yayınlanacak.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarına ek olarak belirli iPad modellerinde oynanabilecek.

Bu iPad'ler arasında M1 çip veya daha üst seviye bir çipe sahip olan iPad Pro ve iPad Air modelleri bulunuyor.

Oyunun iOS versiyonunu indiren oyuncular, oyunun ilk 90 dakikasını ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Ancak devam etmek için uygulama içi satın alma yapmaları gerekecek.

Bu satın alma ABD'de 49,99 dolar olarak belirlendi.