Assassin's Creed Shadows'un neden ertelendiği ortaya çıktı! Seride köklü değişiklik

26 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:04

Assassin's Creed hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Serinin çift ana karakterli yeni oyunu Assassin's Creed: Shadows çıkış tarihi ertelendi. Ubisoft, oyunu geliştirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirterek Shadows'u bu yıl yayınlamayacağını açıkladı. Ayrıca oyunda önemli bir değişiklik de yapılacak. İşte detaylar!

Ubisoft​, merakla beklenen Assassin's Creed Shadows çıkış tarihini değiştirdi. Oyunun 14 Kasım 2024'te PC ve konsollar için piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ubisoft, birkaç gündür ortalıkta dolaşan söylentileri doğrulayarak oyunun önümüzdeki yıla ertelendiğini duyurdu. Peki bu kararın sebebi ne?

ASSASSİN'S CREED SHADOWS NEDEN ERTELENDİ?

Assassin's Creed Başkan Yardımcısı ve Baş Yapımcısı Marc-Alexis Côté, "Star Wars Outlaws'tan elde edilen dersler, oyunu daha da geliştirmek için ek zamana ihtiyacımız olduğunu gösterdi" diyerek, oyunun ana özelliklerini ve genel deneyimini geliştirmek biraz daha çalışmaları gerektiğini belirtti.

ASSASSİN'S CREED SHADOWS YENİ ÇIKIŞ TARİHİ

Önemli bir yenilik olarak, yeni oyunun geleneksel season pass modeli iptal edildi. Ubisoft'un açıklamasına göre tüm oyuncular 14 Şubat 2025'te AC: Shadows'u oynayabilecek. Ön sipariş verenler, ilk genişleme paketine ücretsiz olarak erişebilecek.

ASSASSIN'S CREED SHADOWS, STEAM'DE DE OLACAK

Assassin's Creed Shadows, ilk günden itibaren Steam'de de erişilebilir olacak. Daha önce bazı Assassin's Creed oyunları Steam'dan kaldırılmıştı. Shadows, Ubisoft'un oyunlarının ilk günden Steam'e gelmesi konusunda önemli bir adımı temsil edecek.

Assassin's Creed Shadows Japonya'da geçecek ve serinin çift kahramanlı en son oyunu olacak. Oyuncular samuray Yasuke ve şinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapabilecek. Shadows, 14 Şubat'ta PC, PS5 ve Xbox Series X / S'de piyasaya sürülecek. Ubisoft ayrıca bu yılın başlarında Shadows'un gelecekte macOS'a da geleceğini doğruladı.